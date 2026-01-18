Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Construcciones

La casa ‘devorada por la tierra’ que estuvo abandonada tras la pandemia y hoy es un hotel de lujo frente al mar

El edificio recibe el nombre de una conocida novela del poeta y novelista francés Raymond Roussell

La cadena Catalonia compra el Hotel Gallery de Barcelona a Meridia

Un grupo hotelero de Benidorm pierde la batalla contra Hacienda por los pagos a cuenta

Hotel Locus Solus en construcción tras la pandema del covid-19

Hotel Locus Solus en construcción tras la pandema del covid-19 / Locus Solus

Cristina Sebastián

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La pandemia del covid-19 provocó que muchas empresas tuvieran que cerrar temporalmente y dejar sus proyectos en pausa durante un tiempo.

Meses después, algunos negocios pudieron volver a su rutina habitual, pero otros se quedaron estancados.

Una casa ‘devorada por la tierra’

En 2019, el empresario Martín Mc Guire decidió empezar a construir una vivienda unifamiliar en Mar del plata (Buenos Aires, Argentina). Julieta Lépore fue la arquitecta que se encargó de diseñar la peculiar estructura del edificio, conocido entre los locales como 'la casa devorada por la tierra’ o ‘la casa inclinada’.

El edificio está inclinado hacia el océano, con la intención de generar la sensación de que toda la casa quiere asomarse al agua. Sin embargo, la construcción quedó parada durante la pandemia, y el proyecto cambió radicalmente.

De vivienda a hotel de lujo

Tras un tiempo en abandono, por problemas con la empresa promotora, el dueño se decantó por construir un hotel en lugar de una vivienda particular.

La construcción tomó este nuevo rumbo en diciembre de 2020 y, finalmente, abrió sus puertas el pasado 2 de diciembre.

Locus Solus

El nuevo hotel se llama Locus Solus, un nombre inspirado en la novela del escritor francés Raymond Roussell.

Cuenta con quince habitaciones, una piscina que refleja el cielo, un spa que muestra el camino a la relajación, un restaurante, un gimnasio y una sala de lectura situada en el ‘lobby’.

Habitaciones y precios

El hotel ofrece tres tipos de habitaciones distintos en su página web:

Noticias relacionadas y más

  • Suite Estándar: es la habitación más sencilla y ofrece unas vistas al jardín interior del hotel. Tiene un precio de 208 euros la noche con desayuno, aparcamiento y wifi incluido.
  • Suite Panorámica: en estas habitaciones se puede disfrutar de unas vistas al océano gracias a sus grandes ventanales por 248 euros la noche.
  • Suite Locus Solus: se trata de la ‘suite’ principal, situada en el punto más alto del hotel, desde donde se obtiene la mejor perspectiva del paisaje. Su precio es de 332 euros por noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
  3. Furor por la liquidación de un lujoso hotel de Barcelona: “Me he llevado todo lo que he podido”
  4. Terrassa inicia los trámites para que una urbanización se anexione a Matadepera tras la polémica de Bellaterra y Cerdanyola
  5. Antena 3 pone punto y final a su serie más longeva en 10 años y avanza fecha, horario y cómo se resolverán sus últimos capítulos
  6. Facua advierte a los clientes de Endesa: los ciberdelincuentes podrían utilizar sus datos para realizar fraudes o estafas
  7. Jorge Morales, ingeniero, desmonta el mito de apagar la calefacción aunque salgas poco: 'Está demostrado, esto es física
  8. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio

El arquitecto Óscar Guillen denuncia la metápolis, el efecto ciudad que sufren muchos municipios: "Los 'expats' desplazan la presión a pueblos que sí tienen identidad"

El arquitecto Óscar Guillen denuncia la metápolis, el efecto ciudad que sufren muchos municipios: "Los 'expats' desplazan la presión a pueblos que sí tienen identidad"

'La promesa', avance semanal: Curro deja de ser lacayo y recupera su estatus en el Palacio

'La promesa', avance semanal: Curro deja de ser lacayo y recupera su estatus en el Palacio

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

Un estudio alerta de que películas y series confunden sobre la RCP con técnicas obsoletas que perjudican la intervención

Un estudio alerta de que películas y series confunden sobre la RCP con técnicas obsoletas que perjudican la intervención

Directo | Una 'llevantada' dejará fuertes precipitaciones, nevadas y olas en Catalunya este lunes y martes

Directo | Una 'llevantada' dejará fuertes precipitaciones, nevadas y olas en Catalunya este lunes y martes

¿Por qué tienen orejeras los gorros de los jugadores de waterpolo?

¿Por qué tienen orejeras los gorros de los jugadores de waterpolo?

Los Mossos alertan que el narcotráfico en Girona usa empresas legales y corrompe policías

Los Mossos alertan que el narcotráfico en Girona usa empresas legales y corrompe policías

Madrid teme otra España triunfadora con mayoría de jugadores del Barça

Madrid teme otra España triunfadora con mayoría de jugadores del Barça