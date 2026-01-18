El horóscopo de mañana, lunes 19 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 19 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque surgirán nuevas y valiosas ideas en el plano profesional acaso sea prematuro ponerlas en práctica. Haga caso de su intuición . Las horas nocturnas favorecerán su vida social, que le deparará una agradable sorpresa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La impaciencia podría constituir una desventaja para usted en el plano profesional. No abandone un proyecto si los resultados que desea no los obtiene inmediatamente. Los celos pueden ser motivo de discordia en su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No pierda el tiempo con un asunto profesional que parece imposible llevar a la práctica. Hoy tendrá ocasión de conocer la diferencia entre una buena amistad y otra superficial. Las actividades sociales se presentan favorables.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Acaso aparezcan obstáculos pasajeros relacionados con nuevas ideas profesionales. Las inversiones en objetos de arte presentan buenos auspicios, pero consulte antes con algún experto de prestigio.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No tome una decisión apresurada e imprudente en lo referente a un asunto profesional. Quizás deba cancelar una entrevista que tenía para hoy. Por la noche se acentuará la intimidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En su trabajo le resultará difícil lograr la aprobación de los demás, pero con habilidad la habrá conseguido antes de que finalice el día. Relaciones afectivas dentro de la más absoluta normalidad. Noche que anuncia momentos románticos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el plano profesional tome la iniciativa y saque a colación asuntos que deben discutirse. Se sorprenderá de las muchas cosas que se pondrán en claro. Extreme el tacto y la consideración en un tema familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su productividad en el trabajo será excelente, lo que contribuirá a que mejoren sus ingresos. Gastará más de lo previsto en su afán de pasarlo bien, aunque es posible que no lo consiga. Relaciones familiares apacibles.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Aunque su jornada laboral empiece en tonos mortecinos concluirá de forma brillante. Practicar algún deporte `puede ser la válvula que necesite para sosegar sus nervios. Habrá marejadilla en su vida familiar, pero calmará sin llegar a constituirse en tempestad..

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sus constantes cambios de idea harán que resulte muy difícil completar un asunto profesional. Salir a distraerse le ayudará a recuperar el equilibrio. Buenas relaciones afectivas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el trabajo hoy se sentirá tan creativo como práctico, pero puede que tenga dificultades para conciliar ambas cualidades. Si va de compras encontrará muchos objetos que llamarán su atención. Buenos auspicios para su vida afectiva.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Esfuércese en su trabajo y verá como obtiene resultados. No pida favores a menos que sea absolutamente necesario. Por la noche el acento estará puesto en su vida sentimental.