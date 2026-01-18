9 consejos para sobrellevar el Blue Monday 2025, el día más triste del año

Este lunes 19 de enero, no es un día cualquiera. Según apuntan varios expertos, se trataría del Blue Monday. Se considera así debido a una fórmula matemática ideada por el psicólogo Cliff Arnall, con un origen atribuido a la campaña de 'marketing' de una compañía de aerolíneas. Arnall, teniendo en cuenta variables climáticas y económicas, dio lugar a este día gris en el calendario.

Pese a que el concepto en sí es considerado como seudociencia por no albergar principios metodológicos, muchos son los que sienten una especial tristeza durante este día, y durante el mes de enero en general. Y no es de extrañar, pues se junta el final de una época de festividades, el comienzo de un frío invierno, y la tradicional cuesta de enero en términos económicos.

La tristeza es una emoción básica que aparece con frecuencia y que no tiene por qué llevar asociados problemas de mayor gravedad, describen desde la plataforma de psicología 'online' TherapyChat. No obstante, es importante que sepamos reconocerla, identificar de qué tipo se trata y gestionarla adecuadamente. Aquí van 9 consejos para aprender a gestionarla y combatirla:

Contacto con personas especiales Vivimos en una época en la que hemos aprendido que no siempre podemos estar físicamente con nuestros seres queridos, pero eso no quiere decir que no podamos estar en contacto. Organiza videollamadas o quedadas virtuales, y siente el calor de la gente que necesitas, los que te hacen sentir comprendido. El sonido de la voz de estas personas producirá un efecto emocional muy positivo en ti.

Piensa en algo que te motive hoy Para tratar de superar la tristeza no debes centrarte en el próximo fin de semana, sino en esta jornada. Encuentra ese momento que te ilusione hoy. Por ejemplo, el rato de la merienda o de dedicación personal que puedas darte esta tarde, tras terminar el trabajo. Visualiza en tu mente ese momento y espéralo con ilusión.

Cuida el poder de las sensaciones Por ejemplo, disfruta del placer de acostarte en la cama mientras sientes el tacto y el aroma de las sábanas limpias. Degusta la textura de los alimentos cuando comes en la mesa. Regálate el placer de un baño relajante. Siéntate en el sofá para ver tu serie preferida. Camina descalzo por la alfombra de casa o por el césped de una zona verde. Las sensaciones forman parte de la vida, y a través de ellas también conectas con el lenguaje del presente. Y, sin duda, el mejor modo de hacer frente a la tristeza es a través de la actitud consciente de vivir el ahora.

Juega con los colores al vestir A veces, ocurre que cuando una persona se siente triste prefiere vestir con tonos oscuros y elige 'looks' con estas tonalidades apagadas para vestir en el día a día. Es como si quisiera pasar desapercibida. Sin embargo, los colores alegres producen un efecto vital en el estado de ánimo gracias al estímulo de su información visual. Aunque ahora mismo vivimos una situación en la que el teletrabajo se ha extendido, es importante que cuidemos cómo nos vestimos y preparamos para la jornada laboral, sobre todo si estamos atravesando una racha de sentimientos de tristeza. Intenta vestirte y arreglarte como si fueses a salir de casa para ir a la oficina, y añade ese toque de color.al.

Contacto con zonas verdes Es conveniente que, al margen de que sea invierno, primavera, verano u otoño, fomentes el hábito de tener todos los días un momento para salir a caminar, respirar el aire puro, admirar la belleza de los lugares naturales, practicar mindfulness y pasear. Observa el bienestar que experimentas después de un agradable rato en contacto con un paisaje único que te envuelve con su perfección inmensa.

Cierra los ojos y realiza un ejercicio mental de gratitud Practicar la gratitud te ayudará en la tarea de dejar atrás la tristeza. Es preferible que la razón de gratitud sea actual, pero también puedes conectar con el pasado. Cierra los ojos para recordar los detalles de ese momento. A través de este recuerdo también tienes la oportunidad de actualizar esas sensaciones que viviste entonces como si realmente las estuvieses protagonizando ahora.

Imagina que eres protagonista de una película cómica ¿Por qué tanto drama cuando puedes observar la vida desde el filtro del humor? Intenta realizar este ejercicio como si se tratase de un 'role playing' en el que tienes que interpretar el rol de una persona que se concentra en ser feliz durante un día. ¿Qué vas a hacer para que esta jornada sea más alegre para ti? Piénsalo y actúa en consecuencia. Mañana haz lo mismo.

Escribe reflexiones sobre un papel Sin duda, las palabras tienen un potencial de comunicación muy importante y, en muchas ocasiones, son herramientas que curan. La escritura es terapéutica, especialmente, cuando quieres afrontar esta tristeza desde la soledad. Como puedes observar en la música y en la literatura, la tristeza también inspira. Por tanto, déjate inspirar por ella para, a partir de tus propias circunstancias, transformar esas sensaciones internas en belleza a través de las palabras.