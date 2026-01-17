El horóscopo de mañana, domingo 18 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 18 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Surgirán nuevas responsabilidades en el terreno profesional, que afrontará con éxito y que le abrirán las perspectivas que necesita. En sus relaciones amistosas el ingenio será hoy nota dominante. Por la noche podrá relajarse y descansar en el ámbito familiar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dará los toques finales a un proyecto profesional y empezará a desarrollar uno nuevo, sintiéndose muy satisfecho con los progresos que consiga. Frene su propensión a discutir con sus amigos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un proyecto profesional se concluirá satisfactoriamente, pero otro parece tropezar con obstáculos infranqueables. Un amigo le estimulará para conseguir notables logros intelectuales.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un asunto profesional debe estudiarse desde un ángulo distinto. En lo referente a una posible inversión tenga cuidado, pues podría ir por camino equivocado. Por la tarde procure no cansarse excesivamente y trate de recargar baterías.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Tendrá la sensación de que ha dejado pasar por alto algo importante en su trabajo, por lo que tendrá que dar marcha atrás hasta que lo averigüe. Los asuntos familiares irán bien. En el plano sentimental olvídese de inhibiciones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el trabajo la pluma resultará hoy más poderosa que la espada. Un familiar en apuros solicitará su ayuda. Olvídese de pasados resentimientos y deje que se imponga la generosidad. Si así lo hace puede que en un principio le moleste, pero después se alegrará.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Confíe en el trabajo que ha realizado y destierre cualquier asomo de duda. Hoy tendrá tendencia a preocuparse en exceso, lo que le dificultará la exacta valoración de los hechos. Una situación familiar se presenta delicada.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si da vía libre a su ingenio encontrará nuevas fuentes de ingresos. No demore la compra de algo que realmente necesita. Usted y un familiar pueden tener criterios distintos, pero todo se resolverá al final del día.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso sufra una pequeña decepción en un tema profesional, pero no se preocupe porque surgirán nuevas ideas. Procure controlarse y no pierda la paciencia con la inoportunidad de un familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque sus asuntos económicos van viento en popa mejorarían aún más si adoptase una actitud más práctica. Es probable que entre en posesión de algo que ha deseado durante mucho tiempo. Las relaciones amistosas se presentan muy favorables.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Mientras un asunto profesional permanece retenido otro conseguirá la luz verde. Hoy trabajará bien en equipo y sus cualidades de líder se pondrán de manifiesto. Por la noche lo pasará bien en una reunión social.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Contemplará desde una perspectiva distinta algo en lo que ha estado trabajando. Será un día en tono menor, pero que resultará productivo. Procure frenar su tendencia a exigirse más de lo que debe.