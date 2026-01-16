El horóscopo de mañana, sábado 17 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 17 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Le llevará algún tiempo conseguir que un asunto profesional concluya, por fin, a su total satisfacción. Nuevos amigos le harán pasar un buen rato y le darán mucho en que pensar. Su estado de ánimo mejorará antes de acabar el día

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Dispondrá de vigor y energía superiores a lo normal, que le proporcionarán excelentes frutos en su trabajo. En las relaciones afectivas acaso tenga que entonar el “mea culpa” para que se normalicen.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Pese a que se harán reconvenciones mutuas acabará pareciéndole buena idea cooperar con un compañero de trabajo. Recibirá buenos consejos referidos a temas económicos. Vivirá emocionantes momentos en su vida sentimental.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aceptar nuevas responsabilidades profesionales puede llevarle a aumentar sus ingresos, pero también a no tener tiempo libre, siendo quizás un semillero de discordia en sus relaciones afectivas. Consulte con la almohada antes de comprometerse.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Se sentirá muy motivado en su trabajo lo que acaso le lleve a dedicarle más tiempo del normal. Por la tarde podría surgir un problema familiar para cuya solución deberá cooperar. Quizás se sienta atraído por una nueva afición.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Cabe la posibilidad de obtener un segundo trabajo o que una afición sea fuente potencial de ingresos. En sus relaciones amistosas le será difícil convencer para que le secunden. No fuerce la situación.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Todo irá sobre ruedas en lo tocante a proyectos profesionales. Sus actividades de tiempo libre resultarán especialmente satisfactorias. Si va de compras procure no abusar del crédito.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Sus energías extra le resultarán hoy muy rentables, siempre que encuentre una salida constructiva para ellas. Excelente día para actividades hogareñas. Los intereses familiares deberían tener prioridad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En un asunto profesional no le conviene mostrar sus cartas, ya que es perceptible la falta de sinceridad de su oponente. Es posible que encuentre algo interesante en un catálogo de ventas por correo. Habrá buen entendimiento en su vida familiar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El desarrollo de sus asuntos económicos será muy positivo, pero deberá actuar con prudencia y no hacer demasiadas confidencias. Por la noche será centro de atracción en una reunión social.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su actividad profesional resultará muy positiva, pero no se ciegue con ella y reserve tiempo también para otras actividades. Un amigo le pondrá de manifiesto su confianza. Dése el capricho de algo que desea hace tiempo.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Aunque se sentirá contento por la evolución de sus asuntos profesionales no muestre sus cartas antes de tiempo. La noche será propicia al disfrute de sus aficiones preferidas y a la realización de actividades personales.