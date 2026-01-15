El horóscopo de mañana, viernes 16 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 16 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Le preocuparán problemas de conciencia, sobre todos referidos a un asunto familiar. Estudie desapasionadamente su proceder y rectifique si lo cree necesario. En sus relaciones sociales se le presentará la oportunidad de conocer a otras personas que piensan como usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Si no frena su impulsividad puede tener un enfrentamiento serio con un familiar y crear problemas, sin motivo, con un amigo. Si practica algún deporte no vaya más allá de sus fuerzas. Procure descansar si quiere serenar sus nervios.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sus deseos de independencia estarán muy acentuados, pero tendrá que prescindir de ellos para cumplir con sus responsabilidades familiares. Relaciones amistosas buenas y éxito en su actividad social.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Despreocúpese de temas profesionales y aproveche el día para recuperar energías. Es posible que hoy gaste más de lo debido buscando distracción y, pese a ello, no se sentirá demasiado satisfecho.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Intentar las cosas con demasiado empeño puede colisionar con su espontaneidad. Es posible que deba asumir una responsabilidad relacionada con niños. Tendrá noticias de una persona por la que se interesó sentimentalmente tiempo atrás.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No sea tan perfeccionista o no habrá nada que pueda hacer a su entera satisfacción. Tendrá que buscar algo especial si quiere cumplir con lo prometido a su pareja. Déjese llevar por su intuición y verá como acierta de lleno.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No sea tan quisquilloso en cuestiones de dinero y tenga en cuenta que complacer a su familia es un lujo que se puede permitir. En sus relaciones amistosas pondrá de manifiesto su innato sentido del humor. Retírese pronto a descansar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure no quedarse al margen en un tema familiar y aporte su granito de arena. Por la noche su vida social le apartará de preocupaciones y responsabilidades. Relájese.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Se sentirá irritado por cosas que no se dicen, pero se notan. Esta noche su grado de concentración será excelente y le permitirá llevar a cabo trabajo creativo y resolver más de un problema. No demore visitar al dentista.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá propensión a guardar sus preocupaciones para usted y a exagerar su importancia. Si logra comunicarse con las personas de su intimidad se sentirá mucho mejor. No sería mala idea dedicar la velada a escuchar su música favorita.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Buen momento para hacer planes encaminados a mejorar la calidad de la relación familiar. Su vida social se presenta muy prometedora y le proporcionará buenos contactos que le conviene aprovechar. Por la noche busque la compañía de un buen libro.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No es momento oportuno para aferrarse a sus principios y discutir con alguien que está en una longitud de onda diferente. El deseo de defender sus ideales puede llevar a un distanciamiento con una persona que le interesa.