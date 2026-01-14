Vicente Nicolau, dueño de un restaurante: "Si no sabes de hostelería o no te gusta, en menos de un año vas a cerrar y te vas a ir a casa con una deuda"

"El 60% de los restaurantes en España cierran en el primer año. Y el 80% lo hacen antes de cumplir los 5 años", expone Adrián G. Martín, youtuber con más de 85.000 seguidores que se dedica a hablar de emprendedores como Vicente Nicolau, dueño de un restaurante que llegó a arruinarse tras haber regentado cinco negocios con anterioridad. ¿Es realmente un buen negocio tener un restaurante? Esta es la pregunta que ambos intentan resolver en el vídeo.

Nicolau es el propietario de Las Brasas Steakhouse de Mallorca. Un restaurante como el suyo, con una capacidad de unas 150 personas requiere una inversión inicial de "cerca de 200.000 euros". "Hay muchos días que levantas la barra y pierdes dinero. Los gastos principales son la Seguridad Social y el trabajador. Tienes que cubrir el trabajador, la luz, el agua, los impuestos y el producto y hacer números. Si yo necesito 1.500 euros diarios para cubrir gastos, todo lo que baje de eso estás perdiendo", expone.

Un oficio sacrificado

Con su restaurante, Nicolau consigue un margen de beneficio neto de un 25% aproximadamente. Eso sí, el propietario pone de relieve la dureza de la hostelería. "Conozco hosteleros que están detrás de la barra hasta los 70 años. Mi suegro, por ejemplo se ha dedicado a la hostelería toda la vida y se ha jubilado con 68 o 69 años".

Pese al sacrificio que supone, no son pocos los que se aventuran a abrir un bar o un restaurante. "Montar un bar es barato y se ve fácil. Tú montas un bar, venga, mándame dos barriles y ya te los pagaré".

"Este es el problema que hay en la hostelería, que los distribuidores no ponen los puntos sobre las íes a la gente que monta bares por montar. Ahora hay un poquito más de control pero yo recuerdo hace 10 años que en esta misma calle podía haber 10 bares y al cabo de dos meses cerraba la mitad".

Constancia y seriedad

Según Nicolau, en un negocio de hostelería "tienes que ser constante y tener seriedad", no montar un bar "para los amigos". "En el mundo de la hostería no hay amigos ni familia, son los primeros que me han fallado". "Tienes que tener tu horario de apertura y tu horario de cierre. Si cierras la cocina a las 11 de la noche todos los días, tú no puedes cerrar a las 10 porque no tienes gente".

Nicolau también defiende que el propietario debe ser capaz siempre de reemplazar a cualquier trabajador si falla. "Imagínate que me falla la camarera de fuera. ¿Qué hago, cierro? No, salgo yo fuera y me pongo de camarero. O de friegaplatos o en la zona de arroces. Si tengo que fregar los baños, friego los baños. Si tengo que servir, sirvo. La esclavitud del autónomo".

Así las cosas, ¿es buen negocio abrir un restaurante actualmente? "Si sabes y tienes las cosas claras, sí. Si va a ser a la aventura, no. Si no sabes de hostelería o no te gusta, en menos de un año vas a cerrar y te vas a ir a casa con una deuda".

"En un restaurante, para tener un beneficio claro tienes que esperar dos o tres años. No vas a tener el beneficio el primer año. Tienes que tener paciencia", concluye el hostelero.