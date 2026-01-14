Consumo
Una trabajadora de Zara cuenta los trucos para conseguir gangas en rebajas: "Suele ser un día concreto a la semana"
Una exempleada de Inditex destripa todos los secretos de la temporada de descuentos
Las rebajas se imponen a los descuentos continuos y el sector prevé un 4% más de ventas
Valeria Montero
Las rebajas de Zara ya están aquí y para conseguir las mejores ganas no basta con echar un vistazo, hay que estar atentos a una serie de detalles para hacerse con prendas el mejor precio. Una extrabajadora de la firma cuenta los secretos de Inditex en la campaña de rebajas.
"Lo primero que tienes que saber es que en Zara no hay primeras, segundas o terceras rebajas; cada semana bajan precios, pero ojo, suele ser un día concreto a la semana en el que lo hacen", desvela Miriam Cava. Aunque no quiere decir qué día es y sospecha que cada año varía, avisa que "si eres inteligente y sueles ir a menudo a las tiendas te darás cuenta de qué días es".
La rebaja por familias
En Zara no rebajan todo, sino que hacen lo que se llama rebaja por familias. "Es posible que una semana te encuentres los jeans rebajados y otra los vestidos; hay que estar atentos", recomienda.
Las prendas joya, como las lentejuelas, lencería o prendas de baño, suelen estar en el almacén y los clientes no las ven. La recomendación: "Si tienes bicheado algo, mira la disponibilidad en tienda y luego ve a por ella y pídela". Esto se hace porque son prendas que están ya fuera de temporada y no se les da prioridad en los espacios en tienda.
Las prendas no vuelven
Las prendas de Zara no vuelven. Es decir, si algo se agota, no habrá reposición. Esto ocurre tanto en tienda como online. Sin embargo, sí hay diferencias en cuanto a las prendas que hay en cada soporte y conviene comprobar si algo está agotado en tienda y online.
Ocurre lo mismo con las rebajas. "Puede ser que se hayan rebajado antes en web y en la tienda no o a la inversa", asegura.
¿Las vendedoras se guardan ropa?
Una de las grandes dudas de los clientes de Zara es saber si los trabajadores de la firma de moda se reservan prendas rebajas y las bloquean para el resto. Esta empleada asegura que es "un mito que la gente cree".
Cava asegura que las trabajadoras de Zara pueden guardar algo un día para comprarlo ese mismo día, pero no se puede guardar nada en un período más prolongado.
