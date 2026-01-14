El horóscopo de mañana, jueves 15 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 15 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El hecho de que sus perspectivas económicas mejoren no le librará de discutir por cuestiones de dinero. Clima afectivo inmejorable y posibilidad de hacer una nueva amistad. Por la noche trate de no gastar por encima de lo razonable.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Intelectualmente estará en su mejor momento y su forma de pensar será plenamente aceptada por las personas que le rodean. Recuerde, sin embargo, que la amistad es un toma y daca constante si se quiere mantener la armonía.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy estará acertado siguiendo su propia opinión, pero procure que no se rompa su capacidad de comunicación con los demás. La noche se presenta propicia al amor y a tranquilas actividades hogareñas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su vida social presenta hoy matices contrapuestos. Ante todo hay trabajos pendientes que debería realizar y, en segundo lugar, es posible que surjan obligaciones familiares que no podrá posponer. Por la noche, por el contrario, disfrutará de buenos momentos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Recibirá un gran estímulo que le ayudará a conseguir lo que ambiciona. Se mostrará muy generoso con sus amigos, pero recuerde que las necesidades de su familia también deben tenerse en cuenta.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

.Hoy se mostrará muy efectivo a la hora de hacer compartir sus opiniones. Sus ideas creativas tomarán cuerpo, pero no trate de imponer su punto de vista a los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy conseguirá poner en orden todos sus asuntos familiares y le sobrará todavía tiempo para hacer lo que desee. Una visita inesperada propiciará una velada inolvidable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Hoy disfrutará de una superlativa capacidad intelectual, pero será su atractivo personal el que le granjee la simpatía de los demás. Buenos momentos con amigos y familiares. No se sobrepase en los gastos y procure ceñirse a un presupuesto o sus finanzas se resentirán más de la cuenta.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su capacidad para analizar hechos y cifras será hoy excelente por lo que le conviene aprovecharla. No lo dude, encontrará algo realmente barato si sale de compras. Póngase en guardia contra esa tendencia a deprimirse.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Acontecimientos de última hora le darán en que pensar. Una cita podría no responder a lo que de ella esperaba o es posible que un amigo resulte difícil de tratar. Si es padre tendrá hoy una relación muy especial con sus hijos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Hoy no habrá nada que no sea usted capaz de hacer. Dedicar tiempo a una afición que le guste le ayudará a serenar su espíritu. Algo muy positivo para usted ocurrirá en el terreno sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Su vida social presenta inmejorables perspectivas, pero no se deje envolver en una discusión ideológica. No permita que el conservadurismo interfiera en el desarrollo de su personalidad y explore nuevos horizontes.