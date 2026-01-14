¿Cómo influye el amor en el cerebro y las emociones?

Una fuerte atracción es la que define el enamoramiento cuando el cerebro activa una serie de procesos neuroquímicos que implican la liberación de neurotransmisores y hormonas como la dopamina, la oxitocina y la serotonina. En esta fase, todo nos parece perfecto y es la más intensa de la relación porque somos dominados por las hormonas vinculadas a la felicidad y el bienestar.

Estas sustancias juegan un papel clave en la generación de sentimientos intensos de felicidad, deseo y apego, influyendo tanto en el estado de ánimo como en las respuestas físicas del cuerpo. "El enamoramiento activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa y la corteza prefrontal. Esto puede influir en la toma de decisiones, la percepción del riesgo y la regulación emocional. También se ha observado que, en las primeras etapas, los niveles de cortisol, la hormona del estrés puede aumentar temporalmente, lo que explica la sensación de nerviosismo o ansiedad inicial", explica Belinda Manzano, responsable de servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

En este sentido, el amor desencadena una serie de cambios en el organismo, impulsados por la acción de diversas hormonas que influyen en las emociones y respuestas físicas.

Hormonas y conductas

Oxitocina : conocida como la "hormona del amor o del abrazo", esta sustancia química juega un papel crucial en la creación de vínculos afectivos y en la reducción del estrés. Su liberación durante momentos de cercanía física, como abrazos o caricias, promueve una sensación de calma, tranquilidad y seguridad.

: conocida como la "hormona del amor o del abrazo", esta sustancia química juega un papel crucial en la creación de vínculos afectivos y en la reducción del estrés. Su liberación durante momentos de cercanía física, como abrazos o caricias, promueve una sensación de calma, tranquilidad y seguridad. Dopamina : la dopamina es conocida como la "hormona de la felicidad". Se activa como respuesta a las emociones de placer y recompensa, generando sensaciones de euforia, bienestar y satisfacción. Esta hormona también está vinculada con una mayor motivación, lo que mejora el rendimiento y energía.

: la dopamina es conocida como la "hormona de la felicidad". Se activa como respuesta a las emociones de placer y recompensa, generando sensaciones de euforia, bienestar y satisfacción. Esta hormona también está vinculada con una mayor motivación, lo que mejora el rendimiento y energía. Serotonina: esta hormona regula el estado de ánimo y contribuye a la sensación general de bienestar. En los momentos de enamoramiento, los niveles de serotonina tienden a aumentar, lo que reduce la ansiedad y favorece el equilibrio emocional.

"A nivel psicológico, el enamoramiento transforma la manera en la que pensamos, sentimos y actuamos. En esta etapa, las personas tienden a enfocarse más en su pareja, a mostrar mayor disposición para compartir y fortalecer el vínculo emocional. Además, este estado favorece una actitud más optimista y abierta, lo que puede impulsar el crecimiento personal y la construcción de relaciones más profundas", concluye Carla Álvarez Llaneza, psicóloga de Blua de Sanitas.

Amor y psicología

Además de los efectos hormonales, el amor también tiene un profundo impacto psicológico. Estar en una relación afectiva positiva puede generar efectos beneficiosos en el bienestar emocional: