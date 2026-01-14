Consejos prácticos
Llevas toda la vida limpiando mal la cafetera y no lo sabías: así es como tienes que hacerlo
Benito Domínguez
Si tienes una cafetera italiana estoy convencido de que llevas toda la vida limpiándola mal y no lo sabías. Y es que muy pocas personas lo saben, pero es que además suele estar entre las recomendaciones del principal fabricante de este tipo de cafeteras.
Pues seguro que, cuando quieres limpiar a fondo la cafetera utilizas jabón de limpiar los platos, pero esa no es la forma de limpiarla, de hecho la firma Bialeti te dice que no lo hagas.
Así que lo que tienes que hacer es, cuando la utilizas normalmente, enjuagarla con agua, la secas y la guardas. Pero cuando quieras limpiarla a fondo, puedes seguir estos tres pasos que te muestra la tiktoker @lamalabarista.cafe.
Limpieza, paso por paso
Por un lado, echas en la base bicarbonato y vinagre, y la terminas de llenar con agua templada hasta la válvula. La cierras y la pones al fuego para que la mezcla suba y limpie el interior de la cafetera.
El segundo paso es desmontar la cafetera y sumergirla un rato en agua caliente con el zumo de un limón. Más tarde, la enjuagas con agua. Después la llenas con agua y la vuelves a poner al fuego.
Por último, le das un último enjuagón, la secas y la guardas. Después, cuando vayas a utilizarla, haz un primer café y deséchalo. Y ya sí, la tienes lista. Aquí puedes ver el vídeo donde se muestra este proceso:
