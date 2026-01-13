Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZBE BarcelonaMbappéJulio IglesiasRodaliesSant Cugat del VallèsSagrada FamiliaL3 metroRecigarumEducaciónSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Movilidad

"Parece una discoteca": Hajime, traductor japonés, sorprende con su visión sobre el transporte público en España

El experto asegura que hay una diferencia crucial a cómo se comportan los japoneses en el mismo contexto

El uso del bus y el metro aumenta un 2,4% en Barcelona hasta el récord de 700 millones de viajes en 2025

Hajime, traductor japonés

Hajime, traductor japonés / .

Ramón Baylos

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Últimamente, está de moda viajar a Japón, y hemos podido ver múltiples clips sobre ciertas diferencias culturales con España que se han viralizado mucho en redes sociales. Y, precisamente, ha surgido otro recientemente que tiene que ver con el transporte público.

El clip en cuestión está protagonizado por Hajime, un experto traductor japonés que lleva en España más de 40 años, por lo que conoce perfectamente ambas culturas y resaltaba una diferencia crucial entre las mismas.

Básicamente, en sus declaraciones dejaba claro que, mientras en España está bien visto hacer ruido en los vagones del metro y los autobuses, en Japón se suele optar más bien por el silencio.

"Aquí en España podemos estar gritando y un vagón puede parecer una discoteca", señalaba Hajime para ejemplificar cómo nos comportamos aquí dentro de este tipo de espacios compartidos.

En este sentido, Hajime comentaba que la cultura de Japón y de España no es bastante parecida, aunque sí existe una diferencia crucial en cómo nos comportamos en ciertos lugares públicos.

De hecho, Hajime hacía establecía una curiosa metáfora para ejemplificar a qué se refería con esto último: "En Japón, en lugar de una discoteca sería más bien como la ópera".

A pesar de ello, el traductor asegura que la gente de España se interesa por dichas diferencias culturales desde el respeto a la sociedad japonesa con tal de saber cómo comportarse en caso de visitar el país.

Algo que no es compartido por otros países que no tienen tanto cuidado: "Hay turistas de ciertos países que ni preguntan y piensan que están como en su casa cuando no es así", concluía el traductor.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  2. Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
  3. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  4. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  5. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  6. Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
  7. PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica
  8. David Bote (PSC), alcalde de Mataró: 'La puerta de acceso al derecho a la vivienda no puede ser cometer el delito de ocupar

Tanques israelíes disparan a una patrulla de la FINUL en el sur de Líbano

Tanques israelíes disparan a una patrulla de la FINUL en el sur de Líbano

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación periodística

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación periodística

Las mejores escudellas de Barcelona se preparan en estos restaurantes

Las mejores escudellas de Barcelona se preparan en estos restaurantes

Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Los mejores restaurantes del Raval que deberías conocer

Pizzas hechas por chefs de nivel 'top' y pizzas solidarias

Pizzas hechas por chefs de nivel 'top' y pizzas solidarias

Un guiso de pescado típico de la costa de Tarragona: así se hace el 'romesquet' de rape

Un guiso de pescado típico de la costa de Tarragona: así se hace el 'romesquet' de rape

El Celta prolonga su racha y agrava la crisis del Sevilla

El Celta prolonga su racha y agrava la crisis del Sevilla

Forza Horizon 5 explota en PS5 y se convierte en un fenómeno comercial inesperado

Forza Horizon 5 explota en PS5 y se convierte en un fenómeno comercial inesperado