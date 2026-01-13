"Parece una discoteca": Hajime, traductor japonés, sorprende con su visión sobre el transporte público en España

Últimamente, está de moda viajar a Japón, y hemos podido ver múltiples clips sobre ciertas diferencias culturales con España que se han viralizado mucho en redes sociales. Y, precisamente, ha surgido otro recientemente que tiene que ver con el transporte público.

El clip en cuestión está protagonizado por Hajime, un experto traductor japonés que lleva en España más de 40 años, por lo que conoce perfectamente ambas culturas y resaltaba una diferencia crucial entre las mismas.

Básicamente, en sus declaraciones dejaba claro que, mientras en España está bien visto hacer ruido en los vagones del metro y los autobuses, en Japón se suele optar más bien por el silencio.

"Aquí en España podemos estar gritando y un vagón puede parecer una discoteca", señalaba Hajime para ejemplificar cómo nos comportamos aquí dentro de este tipo de espacios compartidos.

En este sentido, Hajime comentaba que la cultura de Japón y de España no es bastante parecida, aunque sí existe una diferencia crucial en cómo nos comportamos en ciertos lugares públicos.

De hecho, Hajime hacía establecía una curiosa metáfora para ejemplificar a qué se refería con esto último: "En Japón, en lugar de una discoteca sería más bien como la ópera".

A pesar de ello, el traductor asegura que la gente de España se interesa por dichas diferencias culturales desde el respeto a la sociedad japonesa con tal de saber cómo comportarse en caso de visitar el país.

Algo que no es compartido por otros países que no tienen tanto cuidado: "Hay turistas de ciertos países que ni preguntan y piensan que están como en su casa cuando no es así", concluía el traductor.