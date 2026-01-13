El horóscopo de mañana, miércoles 14 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 14 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Pragmatismo y sentido de la responsabilidad estarán muy acentuados en su trabajo. Intereses lejanos se verán favorecidos. Buenas relaciones amistosas, pero muérdase la lengua antes de hacer comentarios poco convenientes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá una racha de suerte que debería aprovechar para progresar en su trayectoria profesional. Un familiar anda entrometiéndose en sus asuntos privados. Sobrepóngase a esa tendencia a preocuparse por naderías.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su vida social será brillante, pero con altibajos. Hará contactos muy útiles, pero debería abstenerse por completo de concluir acuerdos económicos con otras personas. Procure complacer a un amigo que desea su compañía en un acto social.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

En el terreno profesional los acontecimientos serán ciertamente positivos. Una persona querida podría sentirse postergada o dada de lado. Asegúrese de que se muestra considerado con los sentimientos de los demás.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Las horas matinales serán las mejores para que avance en su trabajo. Más tarde aparecerá cierto confusionismo. Relaciones afectivas gratas. La noche traerá consigo una diversión improvisada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No se precipite para conseguir un acuerdo relacionado con su profesión y tómese el tiempo necesario para examinar todo el asunto a fondo. Mejorarán sus ingresos, pero eso dará pábulo gastos innecesarios. En el amor hallará muchas compensaciones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Las quejas de un compañero de trabajo puede que no tengan nada que ver con lo que realmente le inquieta. Sea realista en lo referente a una situación familiar. Por la noche evite los excesos de cualquier tipo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No logrará tantos resultados en su trabajo como le hubiera gustado, pero en sus horas libres conseguirá atar muchos cabos sueltos. Procure situar su economía sobre sólidas bases. Habrá discrepancias en su vida familiar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su inventiva empezará a manifestarse y se verá asaltado por multitud de nuevas ideas. Hoy será un día excelente para usted en todos los sentidos, pero los gastos quizás se le vayan por las nubes.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Esa idea profesional es buena y no debe permitir que las dudas se apoderen de usted. El exceso de trabajo y un poco de apatía por su parte harán que se encuentre con muchas obligaciones pendientes en el terreno familiar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En el terreno de los negocios alguien se mostrará muy lento y precavido antes de poner de manifiesto los motivos que le impulsan. Es posible que haya confusionismo en sus intentos de comunicación. La tarde será el mejor momento para tomar decisiones.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Verá con mayor claridad un asunto profesional que le tiene preocupado. Procure no hacer alarde de su bonanza económica, pues podría originar una situación tensa con un amigo. Tenga cuidado en la forma de manejar su dinero.