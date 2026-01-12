El horóscopo de mañana, martes 13 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 13 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una entrevista en privado será un buen presagio para su trayectoria profesional. Suerte y diversión llegarán hoy a través de sus amigos. Tranquilidad y buen humor serán notas dominantes de su vida familiar. La noche será propicia a actividades tranquilas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

De nuevo se abre para usted una puerta profesional. Sepa aprovechar la ocasión que representa. Dinero y amistad no conjugarán hoy bien. Por el contrario la velada llevará aparejada intensa vida social y el conocimiento de nuevas amistades.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tan pronto se decida a hablar se iniciarán una serie de acontecimientos favorables para su trayectoria profesional. Buen momento para sus relaciones afectivas. Su carisma personal le brindará inolvidables instantes después de anochecer.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque un compañero parezca poco dado a cooperar le será de gran ayuda en el desempeño de su trabajo. Ejercicio y deporte podrían ocupar hoy lugar preferente en su agenda. Las horas nocturnas serán propicias a la diversión.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si lo enfoca de manera distinta podrá encontrar con facilidad solución a un problema profesional. Relaciones amistosas gratas. Un pasajero enfado familiar cerrará lamentablemente el día.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Saque partido al ambiente general de camaradería y compañerismo en su trabajo. Podrían surgir ciertas dificultades con un familiar, pero en lo sentimental la armonía será perfecta.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Cierta dificultad en su trabajo será solo pasajera. Siga intentándolo y las piezas del puzzle encajarán perfectamente. Soplarán buenos vientos en sus relaciones afectivas. Vigile los gastos innecesarios, pero disfrute de la vida.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su magnetismo personal le dará buenos resultados en el trabajo. No se conforme con lo conseguido y vaya tras lo que desea. Hoy no necesitará recurrir a su conformismo, ya que el día parece hecho a medida para pasarlo bien.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un comportamiento poco convencional no sería conveniente en su trabajo. Lo fundamental será atar los cabos sueltos que puedan existir. Se sentirá atraído por la decoración y es posible que haga cambios importantes en su hogar.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tome la iniciativa en el plano profesional y cambie ideas con otras personas, que acabarán compartiendo su punto de vista. Su estado de ánimo podría venirse un poco abajo. El antídoto perfecto será salir con los amigos por la noche.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El desarrollo de su trabajo le llevará a obtener rendimientos económicos extra. Curiosear por tiendas apartadas y poco corrientes le brindará la posibilidad de adquirir algo valioso a muy buen precio.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

En el trabajo surgirá una sorpresa que acaso le desoriente, pero no se preocupe porque no le afectará en absoluto. La tarde será momento favorable para la amistad y el amor.