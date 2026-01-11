El horóscopo de mañana, lunes 12 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 12 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Alcanzará un punto decisivo en su trayectoria profesional, siendo reconocida y apreciada su valía. En el plano afectivo tendrá que hacer frente a pequeños inconvenientes. Manténgase firme y no permita que nadie le domine.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Hoy se sentirá con mentalidad analítica y llegará a la conclusión de que será preferible adoptar tácticas conservadoras en su trabajo. Debería planear una escapada de fin de semana con su pareja.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Pida más de una opinión en lo referente a un asunto económico. Los buenos consejos harán desaparecer la confusión. Vida afectiva con altibajos muy marcados, que influirán en su estado de ánimo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si trabaja en equipo conseguirá logros espectaculares. Es posible que le hagan una proposición poco clara, que le convendrá rechazar. Buenas relaciones afectivas. La noche quizás la dedique a una diversión muy especial.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La armonía reinará en su trabajo y será momento perfecto para empezar nuevos proyectos. Trabajará horas extra impulsado por la agitación y el nerviosismo que le producen sus avances profesionales. En el plano afectivo sus sentimientos se harán cada vez más fuertes.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es posible que su trabajo le resulte muy pesado y tenga que hacer un alto en el camino. Si es padre se sentirá involucrado en las actividades de sus hijos. Horas bajas en lo amistoso, pero plenitud en lo sentimental.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Continuará trabajando con ilusión en un proyecto creativo. Posiblemente comprará algo para el hogar y tomará importantes decisiones familiares. Será preferible que no busque diversión fuera del ambiente familiar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Mostrarse demasiado exigente no ayudará a que los demás cooperen con usted. Haga esas importantes llamadas telefónicas que tiene pendientes. Clarificar sus pensamientos le ayudará a progresar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El foco de atención se centra hoy en los temas económicos y en la compra de nuevas pertenencias. No se sienta molesto por las observaciones irreflexivas de algunas personas. Su vida sentimental le brindará buenos momentos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque parezca soñoliento su mente estará ágil y despierta. Hoy se mostrará elocuente y capaz de influir en los demás. Llegó el momento de devolver un favor a un amigo. Por la noche cobrará importancia su vida sentimental.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Moverse entre bastidores, de forma tranquila pero eficaz, le proporcionará hoy excelentes resultados profesionales. Será preferible que guarde sus planes para usted mismo, si no quiere que alguien se los eche a perder.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Recibirá ayuda para afrontar una responsabilidad profesional. En sus relaciones amistosas procure mantenerse al margen de disputas y conflictos ideológicos. Habrá calor en su vida familiar.