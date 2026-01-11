Una familia lituana-holandesa compra una casa para convertirla en alojamiento para peregrinos en el Camino de Santiago

Cambiar de país, de ritmo y de modelo de vida. Esa es la decisión que ha tomado Ieva van der Meij, originaria de Lituania y residente en Países Bajos desde hace 15 años, donde conoció a su marido, Hans. La pareja se ha instalado en Santa María de Oia con su hijo pequeño, Lio, de casi año y medio, para poner en marcha un negocio propio: la rehabilitación de una vivienda que bautizaron como Casa La Capitana, con la idea de convertirla en alojamiento para turistas y peregrinos del Camino de Santiago por la costa.

«Hemos decidido dejar los Países Bajos porque queremos cambiar de vida, escapar del ajetreo, dejar de trabajar para las grandes empresas y montar nuestro propio negocio en España», explica Ieva a FARO, que señala que el vínculo con Oia nació mucho antes de la compra. «Hace tres años hice el Camino de Santiago y me enamoré de la costa entre A Guarda y Baiona», añade.

Ieva y Lio. / Cedida

Veinte viajes de ida y vuelta

El proceso no fue inmediato. Durante tres años, la familia buscó una propiedad compatible con su proyecto sin abandonar su vida en Países Bajos. «Los últimos tres años intentamos buscar una propiedad en España mientras vivíamos en los Países Bajos, pero no funcionó. Después de viajar de ida y vuelta unas veinte veces, decidimos vender la casa en los Países Bajos y venir aquí», relata.

Ieva llegó primero para preparar el terreno. «Yo llegué el 1 de octubre con mi hijo y los perros. Alquilé una casa, organicé la guardería de Lio, mis trámites burocráticos, etc., y finalmente encontré una casa que compramos hace tres semanas», cuenta. Su marido se incorporó después. «Mi marido terminó sus asuntos en los Países Bajos y hace unas semanas se mudó aquí también. ¡Por fin estamos juntos como familia y vamos a empezar nuestro proyecto!».

La familia al completo degustando un arroz en un restaurante de Oia. / Cedida

Con el nombre de Casa La Capitana, la vivienda inicia ahora una nueva etapa ligada a la rehabilitación y al emprendimiento rural, un proceso que la pareja quiere hacer público paso a paso. «Documentaré en Instagram el proceso de conversión de esta casa en un bonito alojamiento para turistas y peregrinos, donde compartiré los avances, nos presentaremos y explicaré por qué hemos decidido mudarnos a España», avanzó.

La familia asegura que la acogida ha sido clave para asentarse en el municipio. «En Oia, donde la naturaleza me robó el corazón. ¡La gente aquí es tan amable que me siento como en casa!», afirma Ieva.

La casa aspira a ser, según sus promotores, una parada en una de las rutas jacobeas que atraviesan el litoral. «¡Bienvenido a Casa La Capitana en el corazón de Santa María de Oia! Ubicado a lo largo de la hermosa costa de Galicia, este pequeño pedazo de paraíso es la parada perfecta en tu viaje de Camino de Santiago», explican en sus redes sociales.

«¿El trabajo por delante? Desafiante»

Van der Meij enmarca la iniciativa como un cambio de vida y un proyecto personal en el que pretende implicar a quienes sigan la historia desde el inicio. «Para nosotros, es algo más que un lugar; es el comienzo de un sueño. Nos estamos embarcando en una emocionante aventura para restaurar esta propiedad en algo especial para viajeros y exploradores de todo el mundo», explica, al tiempo que reconoce la magnitud del reto: «¿Las vistas al mar? Simplemente impresionante. ¿El trabajo por delante? Desafiante, pero cada paso vale la pena. ¡Sigue mientras convertimos este sueño en realidad!», relata en Instagram.

En sus publicaciones, también sitúa el inicio de las obras como un punto de inflexión: «La vida vuelve a su ritmo, y un nuevo capítulo comienza cuando empezemos a trabajar en Casa La Capitana».

Los futuros anfitriones y ya vecinos del concello pontevedrés aprovechan además el relato para presentar al miembro más joven de la familia: su hijo Lio. En una publicación subida a Instagram en el día de Reyes, el pequeño viaja en su carrito, con una corona en su cabeza, por las calles de Oia: «Es travieso, dulce e increíblemente social. Nuestra pequeña alegría, energía y recordatorio diario de lo que realmente importa», concluye su madre.