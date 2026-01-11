Marc, estudiante catalán, sobre su vida en Corea del Sur: "Te tienes que preocupar de menos cosas”

En menos de 70 años, Corea del Sur se ha convertido en una de las principales potencias del mundo: en 2024, su Producto Interior Bruto (PIB) fue de aproximadamente 1,87 billones de dólares estadounidenses (algo más de 1.605 millones de euros), lo que situó a la economía surcoreana entre las más grandes del planeta.

Además, el ascenso económico de Corea del Sur en las últimas décadas refleja una recuperación económica en tiempo récord: tras la devastación de la Guerra de Corea en 1953, el país emprendió un proceso de industrialización acelerada, inversión en educación y apertura comercial que se conoce como el 'milagro económico coreano'.

De hecho, a mediados del siglo XX, su PIB per cápita era tan reducido que países considerados menos desarrollados, como Ghana, tenían niveles similares.

Cultura y gastronomía

Décadas después el panorama es totalmente distinto: empresas surcoreanas como Samsung, LG o Hyundai se han convertido en referentes internacionales, con presencia en los principales mercados del mundo.

Ante este rápido y sostenido crecimiento económico, son muchos los países y analistas que miran con interés al país.

Mucha parte de su cultura, como su música o gastronomía, ha llegado a occidente y ha dejado maravillados a muchas personas, sobre todo jóvenes, que, incluso, optan por ir a estudiar a Corea del Sur para conocer el país asiático más de cerca.

Menos preocupaciones

Uno de estos estudiantes es el catalán Marc Doco, que actualmente estudia coreano en la Universidad nacional de Seúl y comparte sus experiencias en su cuenta de Tiktok.

Marc cuenta que vive en un pequeño apartamento en Seúl, en el barrio de Gangnam, a solo 15 minutos de su clase. El piso está equipado con cocina, aire acondicionado, baño privado y un escritorio con un televisor.

De este modo, y según cuenta, “a la hora de mudarte está bastante bien, porque te tienes que preocupar de menos cosas”.

El estudio tiene un precio de 600.000 wones, es decir, tan solo cuesta 353 euros al mes, un coste muy alejado de los alquileres de las viviendas de las principales capitales y ciudades europeas.

¿Cómo estudiar en Corea?

Pero, ¿cómo conseguir un pase para estudiar en Corea, algo que se ha convertido en el sueño de muchas personas? Para un estudiante de una universidad de Barcelona, por poner un ejemplo, el camino más habitual empieza a través de los programas de movilidad internacional que gestionan las propias universidades, como los intercambios o los convenios específicos con escuelas surcoreanas.

Muchas facultades cuentan con acuerdos con centros como la Seoul National University -donde estudia Marc, el protagonista de este Tiktok-, Yonsei o Korea University, que permiten cursar asignaturas o programas de lengua durante un semestre o un curso académico.

Programas inmersivos

Otra vía muy común es solicitar directamente un programa intensivo de lengua coreana en universidades surcoreanas, pensados para estudiantes internacionales.

En este caso, basta con estar matriculado o haber cursado estudios universitarios en Barcelona, presentar la solicitud, acreditar estudios previos y, una vez aceptado, tramitar el visado de estudiante. Además, existen becas oficiales, como las del Gobierno de Corea del Sur o ayudas puntuales de las propias universidades, que facilitan el acceso.