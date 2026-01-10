Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los alimentos que más te ayudan a no perder memoria al envejecer"

El envejecimiento es un proceso natural que conlleva deterioros físicos y mentales. Se pierde capacidad visual y auditiva y la memoria se resiente, entre otros problemas. Sin embargo, la edad o la genética no lo son todo, pues para mantener la memoria en buen estado la alimentación resulta clave.

"Si te cuesta más recordar nombres, fechas o cosas simples, muchas veces el problema no es la memoria en sí, sino lo que le puede estar faltando al cerebro para funcionar bien", argumenta Rodrigo Arteaga, doctor especializado en longevidad con más de un millón de seguidores en Instagram. "La memoria depende de que tus neuronas se comuniquen bien, también de que estén protegidas y tengan la estructura correcta", añade.

Alimentos clave para mantener la memoria

Cada vez más investigadores vinculan directamente la dieta con el rendimiento cognitivo. Estos son los tres alimentos clave para ayudar a mantener la memoria con los años, según el Dr. Artega.

Los primeros son los pescados grasos, como las sardinas, el salmón o la caballa. "Aportan DHA (Ácido docosahexaenoico), una grasa esencial para tu cerebro, que también es un tipo de omega 3. Es muy importante porque tus neuronas están hechas en parte de grasa y si falta DHA, la comunicación entre neuronas se vuelve más lenta y recordar se vuelve más difícil", argumenta el médico.

El segundo alimento es el huevo. "Este gran alimenta aporta colina. La colina se usa para producir acetilcolina, una sustancia clave para la memoria y la atención. Cuando no hay suficiente colina, la memoria sufre, así que incluye huevo con regularidad, con todo y yema, puede ser en desayuno o en la cena".

El tercer grupo de alimentos importantes son los frutos rojos como los arándonos y las fresas. "Aportan compuestos que ayudan a proteger a tus neuronas del desgaste con el tiempo. Esos compuestos son antioxidantes y ayudan a conservar la función cognitiva a largo plazo", describe Artega. "Intenta consumirlas dos o tres veces por semana, pueden ser frescas o congeladas. Con yogur natural son una increíble opción".

"La memoria no se arregla cuando falla, se construye todos los días con lo que comes", concluye el experto.