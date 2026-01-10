Marta Hernández, nutricionista: "No podemos disociar, no hay cuerpo sano sin mente sana y viceversa"

Llevar a cabo una buena nutrición es fundamental, ya que potencia la salud y el rendimiento, aspectos básicos para disfrutar de una vida saludable. Una de las voces más destacadas en este ámbito es la de Marta Hernández, farmacéutica, nutricionista y Directora de Innovación y Desarrollo de Superlativa.

Desde Superlativa han presentado el pack Mind & Body Reset Plan con un propósito claro y eficaz: arrancar 2026 de la mejor manera posible mediante la incorporación de hábitos más saludables. La nutricionista concedió una entrevista a SPORT en la que explicó en qué consiste este enfoque y cómo puede aplicarse en el día a día, incluso ante los desafíos actuales.

¿Cuál es la meta del proyecto Mind & Body Reset Plan?

Nuestro objetivo es dar una herramienta a las personas que deciden cuidarse desde dentro. Por un lado, implementar una dieta saludable y fácil con las recetas de Paula y por otro regular de manera fisiológica todos los sistemas orgánicos afectados por el estrés sostenido y apoyar a nuestro sistema digestivo y de eliminación. Sólo añadiría la práctica del ejercicio para que fuera perfecto.

¿En qué está centrado el plan?

En la salud, el equilibrio orgánico, que se reflejan en el bienestar físico y mental. A largo plazo, sus beneficios se perciben en todos los aspectos del cuerpo. Desde Superlativa queremos transmitir que aprender a regular el estrés contribuye de forma directa a mejorar tanto la salud física como la mental, ya que todo está interconectado.

La salud mental es esencial. ¿Por qué es tan importante cuidar la mente además del cuerpo?

No hay cuerpo sano sin mente sana y viceversa, no podemos disociar. El organismo es un todo y es importante entenderlo.

¿Qué papel juegan el descanso y el sueño dentro del programa?

Son imprescindibles porque nuestro organismo se regenera en el sueño y sin sueño fisiológico no hay descanso. Dormir 7-8 horas y dormir bien, es decir, levantarse descansado es un porcentaje enorme para nuestra salud.

¿Requiere seguir horarios estrictos o está pensado para adaptarse a la vida real y a rutinas ocupadas?

Te diría que nuestro cuerpo funciona bien con las rutinas, esto lo vemos claro en los niños (cuando se salen de sus rutinas se sienten irritables, cansados…). Pero es cierto que vivimos en un entorno de ruido y prisas y lógicamente un programa de salud, no debe significar un estresor más. Para mí es más introducir rutinas saludables que se adapten a tu día a día y herramientas efectivas.

Muchas personas buscan resultados rápidos. ¿Qué opinas de los 'cambios exprés' y por qué apostaste por un plan de 30 días?

¿A qué tipo de personas está dirigido el programa?

A todas estas personas que sientan que su día a día les supera y se sienten desbordadas porque, el estrés forma parte de su rutina y en muchas ocasiones con síntomas como mal descanso, cansancio constante, irritabilidad, hinchazón, retención de líquidos, malas digestiones, gases.. y quieran implementar hábitos alimenticios saludables para mejorar su salud.