Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos, desmiente el mito de los zumos de supermercado: "Me molesta que se engañe y se manipule"

Los zumos de fruta son un producto habitual en muchas casas. Bebidas que resultan muy atractivas para los niños y que resuelven más de una merienda o desayuno. Recurrentemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que la mayoría de zumos que se encuentran en los supermercados no son demasiada buena opción. "Estas bebidas son básicamente agua y el atractivo de su sabor se debe en gran parte a un aporte excesivo de azúcar, natural o añadido que, en muchos casos, se combina además con aditivos poco recomendables", alertan.

Mario Sánchez, tecnólogo alimentario, está de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, ha querido hacer un llamado a la calma ante ciertas exageraciones. "'Sólo es un zumito. El 99% de los zumos de frutas no llevan ni gota de fruta'. Entonces, ¿qué llevarán? ¿Plutonio? ¿Mercurio? ¿Arsénico?", responde irónico a los vídeos que de vez en cuando aparecen en redes y que demonizan los zumos.

No son la mejor opción

"Vaya por delante que los zumos de frutas no son saludables, porque nos generan un pico de glucosa al ingerirlos y eso no es lo más saludable del mundo. El zumo recién exprimido por las mañanas tampoco es de las mejores opciones y siempre hay que tomar la fruta entera", expone Sánchez.

Sin embargo, en España y en la Unión Europea, estos zumos deben pasar unos controles de calidad. "Pero no es necesario llegar a publicar un vídeo totalmente descontextualizado de una zona del mundo donde seguramente no se tengan las mismas condiciones legales que aquí en España. Porque para empezar, en España y en la UE no es posible añadir colorantes a los zumos", argumenta.

La legislación europea prohíbe los azúcares añadidos en los productos considerados "zumos de fruta", exigiendo que indiquen mezclas y aromas añadidos para informar mejor a los consumidores. "Que no sean de la mejor calidad nutricional no quiere decir que no estén hechos a partir de fruta, no nos volvamos locos. Sin que esto sea una defensa a ultranza de que haya que beber zumos, lo que me molesta especialmente es que se engañe y se manipule esta información", defiende Sánchez.

Este 2025, además, el Gobierno español aprobó un Real Decreto con el que se autoriza la aplicación de tratamientos específicos que permitan disminuir en un 30% los azúcares naturalmente presentes en los zumos para que los consumidores puedan tener opciones con un contenido reducido en azúcares.

"Así que no dejes que te manipulen y que te engañen con estos vídeos y que te metan el miedo en el cuerpo. Si te gusta el zumo, pues tómatelo de vez en cuando, aunque no sea la mejor opción", concluye Sánchez.