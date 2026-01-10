El horóscopo de mañana, domingo 11 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 11 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un proyecto profesional precisará de un estudio más a fondo, por lo que no le conviene precipitarse. Su criterio para seleccionar amigos puede estar cambiando. Es posible que se haga miembro de un club o se sienta atraído por una nueva afición.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Habrá un notable aumento de su rendimiento en el trabajo. Su conservadurismo linda con la rigidez, por lo que debería hacer lo posible por acentuar su flexibilidad. Buenas relaciones afectivas y emocionantes perspectivas en lo sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tenga cuidado de no llevar sus intereses económicos de forma poco conveniente. En el trabajo no es momento oportuno para olvidar un poco su responsabilidad. Una relación amistosa entrará en crisis.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una propuesta laboral poco frecuente le dará ocasión de conseguir ganancias económicas importantes. Aunque sus perspectivas sentimentales son excelentes deberá ponerse en guardia contra esa propensión suya a fantasear.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En el trabajo puede sentirse inspirado, aunque con tendencia a soñar despierto. Está en usted saber tender una mano a quien la precisa. Algo inesperado le complacerá en gran manera. Relaciones afectivas excelentes.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Conseguirá encargos importantes si trabaja por su cuenta. Emplee su talento creativo y mejorará los resultados. Mantenga el contacto con los parientes que viven lejos. En el amor será hoy muy impresionable.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Bailarán en su cabeza ideas para nuevos y originales proyectos profesionales. En el terreno amistoso, aunque le cueste trabajo, es mejor que se desahogue y diga claramente lo que siente. Refrene esa propensión suya a preocuparse más de lo debido.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure llevar sus cuentas con cuidado para saber con certeza el terreno que pisa. Buen momento para realizar compras de importancia relacionadas con su hogar. Por la noche precisará gran tacto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Ultimamente se ha estado tomando demasiado en serio su trabajo y le convendría darse un pequeño respiro. Si no pone atención es posible que hoy pierda algo que le es necesario. Concédase algún pequeño capricho.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su psiquismo estará en horas altas, por lo que le conviene confiar en su intuición, especialmente en un asunto profesional. Su vida social no responderá a lo que de ella esperaba, a pesar de que quizás le cueste mucho dinero

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

En lo tocante a sus intereses profesionales su claridad de juicio no será demasiado buena, por lo que deberá abstenerse de tomar decisiones. En el plano amistoso procure rodearse de quienes piensan como usted.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Inesperados acontecimientos profesionales le rendirán buenos dividendos a muy corto plazo. Una invitación podría no ser sincera. Lo pasará mejor si comparte la velada con las personas de su intimidad.