Aurelio Rojas, cardiólogo, aclara las dudas de si el chocolate es malo para el corazón: "Cuanto más porcentaje de cacao..."

El chocolate siempre ha cargado con cierta mala fama. Con su intenso y adictivo sabor, está asociado a un pequeño placer excesivamente calórico y azucarado. Nada más lejos de la realidad, detrás de esos clichés se esconde un alimento repleto de beneficios para la salud. Eso sí, conviene escoger bien qué chocolate ingerimos y hacerlo con moderación.
Aurelio Rojas, cardiólogo con más de 713.000 seguidores, asegura que el chocolate no es malo para el corazón y que, además, es antiinflamatorio. Rojas da un par de ideas con las que aprovechar los beneficios del chocolate para ganar energía y salud.
Propiedades del chocolate
¿Qué contiene el chocolate? Este alimento contiene flavanoles (epicatequina, catequina), que "mejoran la función endotelial, aumentan el óxido nítrico y ayudan a bajar la presión arterial"; prolifenoles antioxidantes, que "reducen la inflamación y disminuyen la oxidación del LDL (el colesterol “menos peligroso”); magnesio, "clave para el metabolismo, el sistema nervioso y el descanso; teobromina, "estimulante suave que mejora la concentración y el estado de ánimo sin picos bruscos"; y la fibra, "que mejora la respuesta glucémica y ayuda a la saciedad".
Todo ello hace que su consumo pueda contribuir a mejorar el colesterol, reducir el riesgo de infarto y prevenir la diabetes tipo 2. También "mejora el flujo cerebral y la memoria y el estado del ánimo por la teobromina y serotonina", argumenta el doctor, que también desmiente el mito de que el chocolate engorda.
No todos los chocolates
Eso sí, hay que tener en cuenta que no todos los chocolates valen. Y aquí viene el consejo realmente importante según Rojas. "Si quieres aprovechar sus beneficios, tiene que ser chocolate negro por encima del 75% de cacao".
"Cuanto más porcentaje de cacao, más componentes bioactivos. Sin azúcares añadidos y 1 o 2 onzas al día", añade, asegurando que "hay que evitar el chocolate blanco o con leche, los azucarados y ultraprocesados".
En caso de que el chocolate tan puro no guste, Rojas propone un truco. "Añade media cucharadita de cacao en polvo 100% a tu café de la mañana y verás lo que es empezar el día con energía y salud. Un pequeño gesto que puede mejorar tu inflamación, tu metabolismo y tu corazón", concluye.
