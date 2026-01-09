Turismo
La ventana natural más espectacular de España: un 'ojo de buey' a 1.200 metros de altitud y de casi 20 metros de diámetro
Se trata de una cavidad que la erosión kárstica ha ido esculpiendo a lo largo del tiempo en una roca caliza, que ofrece una panorámica increíble del Principado
Alejandra Carreño
La ventana natural más impresionante de España está en Asturias. La llaman 'ojo de buey', porque por su forma circular y la manera en la que la luz lo atraviesa recuerda al ojo de ese animal. Se trata de una cavidad de casi 20 metros de diámetro, situado a más de 1.200 metros de altitud, que la erosión kárstica ha ido esculpiendo a lo largo del tiempo en una roca caliza. Desde este punto, ubicado en el ascenso al pico Peña Mea (1.557 metros), en el concejo de Aller, las vistas de la montaña son un auténtico espectáculo. De cuento. De película.
Punto de partida
El punto de partida para llegar al famoso "ojo de buey" es Pelúgano, un pueblo con hórreos tradicionales. En su parte alta, El Barrocima, empieza una pista forestal con pendiente. La ruta hasta el Peña Mea son 5,3 kilómetros de recorrido, solo ida. Si contamos la vuelta, son unas cuatro horas de caminata montaña arriba y montaña abajo. El camino se desarrolla entre hermosas praderías, pasando por la fuente El Truncu.
En zigzag por la montaña
En este punto se deja atrás la pista y se comienza a transitar por un camino estrecho, con pendiente y dificultad más elevada que el anterior, pero igualmente accesible. La subida por la montaña es en zigzag. Hasta el último tramo de desnivel no se llega a ver el "ojo de buey".
Increíble panorámica
A primera vista, lo que más llama la atención de este ventanal natural son sus enormes dimensiones (20 centímetros de diámetro) y la increíble panorámica que ofrece. Es un marco perfecto para un paisaje de ensueño. Desde ese privilegiado "ojo", se ve la Cordillera Cantábrica en todo su esplendor desde una altura de más de 1.200 metros.
La ruta continúa
Por su enorme belleza, el "ojo de buey" asturiano se ha convertido en un lugar muy visitado por los amantes de la montaña. No obstante, la ruta no acaba aquí, sino que continúa hasta una collada con vistas al vecino concejo de Laviana. Es la parte más dura del recorrido. Hay que girar a la derecha por un sendero que nos sitúa en la base de la canal de Les Cueves y, a partir de ahí, seguir las indicaciones del sendero hasta coronar Peña Mea, a 1.560 metros de altitud.
