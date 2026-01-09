El Pentágono pide a una tienda de juguetes sexuales de Toronto que no envíe tapones anales

Las autoridades militares estadounidenses han solicitado a una tienda de juguetes sexuales de Toronto que deje de vender uno de sus productos a una base naval estadounidense en Baréin, informaron medios locales. Una de las fundadoras de la tienda Bonjibon, Grace Bennett, declaró que el Pentágono incluyó cartas en dos paquetes con juguetes sexuales (tapones anales) que les fueron devueltos desde una base naval estadounidense en Baréin, en el golfo Pérsico.

Bennett explicó que aunque la tienda no envía sus productos al país árabe, sospecha que los tapones anales fueron reenviados a alguien desplegado en la base.

Las cartas, con el emblema del Departamento de Marina y enviadas por el centro de logística del Comando Central de las fuerzas navales de EE. UU., señalan que al inspeccionar los paquetes se descubrió "materiales y/o aparatos pornográficos".

"Por favor, notifique al remitente que los materiales o aparatos pornográficos no están permitidos en el reino de Baréin", añadieron las cartas.

Bennett declaró a la televisión canadiense CTVNews que tras leer las cartas no pudieron evitar reírse.

"Nos lo tomamos con mucho humor", explicó a la vez que cuestionó si las autoridades militares estadounidenses informan a sus tropas estacionadas en el extranjero de los límites que cada país impone a los productos que pueden comprar en internet.

"Queremos que todo el mundo pida lo que quiera y que todo el mundo se sienta con confianza y empiece a comprar lo que le apetezca. Pero hay un contraste: un militar en un país extranjero pidiendo tapones anales sin tener ni idea de que esos artículos son ilegales en el país en el que está", dijo.