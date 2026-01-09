El horóscopo de mañana, sábado 10 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 10 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un nuevo soplo de inspiración le motivará en su trabajo y sus contactos sociales le resultarán de gran ayuda. Altibajos en sus relaciones familiares. Negocios y diversión combinarán perfectamente en su provecho.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Deje que la intuición le guíe en sus asuntos profesionales y verá como las cosas marchan bastante mejor. Los gastos necesarios deberán tener prioridad sobre otros mucho más superfluos. Vidas familiar y sentimental en horas altas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Procure trabajar en equipo, pues el día se presta a buenos logros en cooperación. Un ser querido, que está en dificultades, apreciará su ofrecimiento de ayuda. Si quiere llevar a cabo sus planes hágalos sin contar con los demás.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un trabajo adicional puede complicar su jornada. Tendrá que aprovechar el tiempo al máximo para poder cumplir con su cometido. Día prometedor para todo lo que se refiera a relaciones personales. Disfrute de esta completa armonía.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si trabaja por su cuenta le acompañará la suerte. El día también resultará excelente en la vida familiar. Acaso dedique su tiempo libre a un proyecto profesional, pero recuerde que le conviene distraerse.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si planifica su trabajo con sentido común hará cambios positivos y sus perspectivas mejorarán. A la gente le resultará hoy difícil decirle no, ya que será a la vez persuasivo y convincente. Buen clima afectivo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En lo profesional se abrirán puertas para usted. Sabrá como impresionar a sus interlocutores con su personalidad y hará gala de una notable eficiencia. Le gustan las sorpresas y hoy recibirá muchas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

En su trabajo procure hablar con claridad y asegúrese de que entienden sus puntos de vista, porque una interpretación equivocada sería causa de múltiples problemas. Si se pasa al hacer un regalo a un familiar podría recibir una regañina cariñosa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Hoy sentirá un fuerte deseo de superarse en su trabajo, pero su ánimo será variable y le resultará difícil decidir lo que realmente quiere. En sus relaciones afectivas mida bien sus palabras y tenga mucho cuidado con lo que dice.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

No es momento adecuado para presentar ideas poco tradicionales a sus superiores, pero tendrá mucho éxito en el desempeño de su labor. En el trato con sus amigos evite discusiones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Tropezará con pequeñas dificultades en su trabajo, pero no les dé más importancia de la que tienen. Si va de compras huya de precipitaciones si no quiere equivocarse. Por la noche disfrutará de la vida familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy se mostrará como un trabajador nato al acecho de nuevas oportunidades y no regateará esfuerzos para conseguir sus objetivos. En su agenda figurará una visita familiar, que debe realizar. Por la noche necesitará descansar.