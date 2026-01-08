El horóscopo de mañana, viernes 9 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 9 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aunque la suerte estará ahora con usted una cuestión de conciencia podría dar un sabor agridulce a su actuación. No se exija tanto y acepte las cosas como son. Relaciones afectivas normales. Disfrutará con actividades creativas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su vida social aparece hoy prometedora en diversos frentes, pero un disgusto con un amigo gravita sobre usted. A última hora se dedicará a realizar un ejercicio de introspección, en busca de respuestas a las dudas que le asaltan.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Quizás le agradaría que su familia se sintiera más satisfecha con los logros conseguidos. Las horas nocturnas resultarán socialmente gratificantes y comportarán nuevas relaciones y nuevas experiencias.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las responsabilidades de trabajo podrían interferir con una invitación para un viaje. Evite dudas y tenga presente que antes es la obligación que la devoción. Las actividades de tiempo libre se verán favorecidas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El éxito económico se adivina en su horizonte, pero podría surgir un ligero obstáculo en sus planes. Relaciones afectivas gratas. Por la noche podrá disfrutar de actividades tranquilas, que le permitirán relajarse.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Hará bien si toma la iniciativa en el terreno sentimental, pero sin pasarse. En sus relaciones afectivas brinde a los demás oportunidad de que expongan sus ideas. La noche se presenta excelente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Aumentará su confianza en un proyecto profesional. La total seguridad en usted mismo le pondrá de un humor excelente. Buenas relaciones afectivas. Irradiará optimismo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su magníficoestado de ánimo le permitirá enfrentarse con éxito a cualquier problema familiar. Recibirá excelentes noticias a través de un amigo. Las actividades hogareñas brillarán con luz propia.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Acaso se muestre demasiado severo y riguroso en una situación familiar que no lo justifica. Modérese un poco, no se deje llevar de sus impulsos y piense con calma. Las horas nocturnas facilitarán las actividades creativas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Aunque todas las cosas parecen ir bien usted todavía tiene reservas. Hoy es un día en el que el optimismo debería pesar más que las actitudes negativas. Buenas relaciones afectivas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Excelente ocasión para pensar en iniciar nuevas cosas. Un pariente político cobrará hoy mucha importancia en su vida. Por la noche el acento estará puesto en su vida sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Pese a ser festivo acaso deba dedicar algún tiempo a un asunto profesional. En una reunión de amigos no deje que un aguafiestas estropee la diversión. El buen gusto y el saber hacer serán sus compañeros de viaje.