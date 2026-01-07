¿Cuándo se quitan los adornos de Navidad y el Belén?

Una vez terminadas todas las celebraciones navideñas, llega el momento de guardar el árbol de Navidad, el pesebre y los diferentes adornos hasta el próximo mes de diciembre.

Aunque no hay una fecha establecida para recoger la decoración, existe la creencia popular de que dejar los adornos, una vez terminadas todas las celebraciones, puede traer mala suerte.

Tradición cristiana

La tradición cristiana establece que la temporada navideña no termina el día 25 de diciembre, sino que culmina con la Fiesta de la Epifanía, o Día de los Reyes Magos, que conmemora la manifestación de Jesús como el Mesías, el 6 de enero.

Y es cuando, una vez abiertos los regalos de Reyes, hay familias que aprovechan este día para retirar la decoración navideña.

Sin embargo, hay quienes no creen que traiga mala suerte dejar los adornos una vez pasado el Día de Reyes, y mantienen la decoración de Navidad unos días más.

Otras costumbres

En países ortodoxos como Rusia, Rumanía o Ucrania, se celebra la Navidad el 7 de enero, ya que siguen el calendario Juliano, que va 13 días por detrás del calendario Georgiano utilizado por católicos y protestantes.

Por lo tanto, en estos países la decoración navideña se retira el 7 de enero o en los días posteriores.

En algunas costumbres católicas, se recogen los adornos el 2 de febrero, Día de la Candelaria, que marca el fin completo del ciclo navideño.

Feng Shui

El Feng Shui, la antigua filosofía china que busca el equilibrio de la energía de la persona a través de la decoración de los espacios, establece que el 7 de enero es el día perfecto para desmontar el árbol de Navidad.

Esto se debe a que es un día de transición energética, donde se dejan atrás las celebraciones para dar espacio a nuevas experiencias. Quitando los adornos ayudamos a liberar espacio, desbloqueando la energía festiva para que no se estanque.