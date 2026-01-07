Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
JuntsGroenlandiaCrucero BarcelonaSumarBorrasca GorettiTemperaturas BarcelonaCatalunyaDelcy RodríguezSorteo Copa del ReyBaliza V16CornellàComprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Belleza natural

La pequeña aldea que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único

Esta localidad de solo 30 habitantes está ubicada en uno de los parques naturales más ricos en biodiversidad de la península

El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: "Esto es un pueblo"

Esta preciosa aldea de solo 30 habitantes parece sacada de un cuento.

Esta preciosa aldea de solo 30 habitantes parece sacada de un cuento. / vive.eixoatlantico.com

Pablo Varela

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Galicia y Portugal están unidas por muchos motivos. Ya sea su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de Europa, ambos destinos parecen compartir una esencia similar.

Durante todo el año, muchos gallegos aprovechan la cercanía a las tierras lusas para hacer escapadas por Portugal, descubriendo pueblos escondidos y localidades cargadas de historia. Aunque hay muchos destinos entre los que elegir, existe un pequeño rincón a un paso de Galicia con una aldea que parece sacada de un cuento.

Hablamos de la aldea de Montesinho, cerca de Braganza y ubicado en el parque natural homónimo. Esta pintoresca localidad es toda una joya oculta del norte de Portugal, ideal para los amantes de la naturaleza y el senderismo.

Una aldea de cuento con solo 30 habitantes

La localidad de Montesinho cuenta con solo 30 habitantes y es uno de los 91 núcleos de población que se reparten por el Parque Natural de Montesinho. Sus calles de piedra y preciosos balcones de madera la han convertido en una de las aldeas más pintorescas de la región de Trás-os-Montes.

Situada a 1.300 metros de altitud, colindando con Galicia y Castilla y León, esta pequeña aldea vive rodeada por uno de los espacios naturales más ricos de la Península Ibérica. Este parque natural cuenta con el 80% de los mamíferos de Portugal y tiene una fauna muy rica (240 especies de vertebrados, de las cuales 150 son aves, también nutrias, lobos, ciervos y corzos) y una flora muy distinta a lo largo de las cuatro estaciones del año.

El Parque Natural de Montesinho cuenta con una gran riqueza en flora y fauna.

El Parque Natural de Montesinho cuenta con una gran riqueza en flora y fauna. / amontesinho.pt

Las casas de granito y los tejados de pizarra se ven pronto interrumpidas por los campos y los bosques, creando imágenes dignas de postal donde quiera que mires. Su entorno privilegiado han convertido a la localidad en un campamento base ideal para los senderistas que desean descubrir la región.

Ya sea para pasear por sus calles de piedra o para descubrir sus rutas entre montañas, la aldea de Montesinho es una escapada más que recomendable para quienes necesitan desconectar de la rutina y vivir unas horas (o unos días) de paz.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  3. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  4. ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
  5. Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya
  8. El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo

"Las mejores galletas que he probado": la mejor pastelería vegana de Tarragona, según Google

"Las mejores galletas que he probado": la mejor pastelería vegana de Tarragona, según Google

Lista de los nominados a los Globos de Oro 2026

Lista de los nominados a los Globos de Oro 2026

Mamarazzis: "Sara Carbonero se recupera favorablemente, según su entorno"

Mamarazzis: "Sara Carbonero se recupera favorablemente, según su entorno"

El Gobierno limitará el interés máximo de créditos al consumo, microcréditos y tarjetas 'revolving'

El Gobierno limitará el interés máximo de créditos al consumo, microcréditos y tarjetas 'revolving'

EEUU intercepta a un petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

DIRECTO Venezuela | Moscú denuncia el ataque ilegal de EEUU contra un petrolero con bandera rusa en el Atlántico norte

DIRECTO Venezuela | Moscú denuncia el ataque ilegal de EEUU contra un petrolero con bandera rusa en el Atlántico norte

La industria del souvenir expondrá sus novedades en un congreso en Barcelona este fin de semana

La industria del souvenir expondrá sus novedades en un congreso en Barcelona este fin de semana

Reolink lanza su nueva AI Box y una cámara insignia de 24 MP con triple lente

Reolink lanza su nueva AI Box y una cámara insignia de 24 MP con triple lente