Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026VenezuelaEva GolingerAlquiler trasterosMorosidadBarcelonaBadalonaAlexa+Frío CatalunyaMickey RourkeBarça
instagramlinkedin

Dulce navideño

¿Cuál es el origen del roscón de Reyes?

Este dulce navideño se empezó a consumir en la época de la antigua Roma

El haba del roscón de Reyes: su auténtico origen

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

¿Dónde comprar un roscón de Reyes barato? Por menos de 9 euros puedes tenerlo

Roscón de Reyes.

Roscón de Reyes. / Shutterstock

El Periódico

ACN

Manresa
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El roscón deReyes tiene sus orígenes en la época de la antigua Roma, entonces con forma de torta con higos, dátiles y miel. Ya en el siglo III se introdujo el haba, que era un símbolo de fertilidad y prosperidad.

En el siglo XVIII, un cocinero quiso sorprender al rey de Francia Luis XV e introdujo una moneda de oro, incorporando el concepto de la “sorpresa valiosa”. Con el tiempo, esto ha acabado derivando en una figura de un rey.

En Catalunya, concretamente, este apreciado postre no arraigó hasta principios del siglo XX, como una evolución de una golosina hecha con masa de pan o mazapán, que ha ido transformándose hasta el roscón de Reyes que hoy conocemos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  5. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  8. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación

Beauty Cluster afronta 2026 con la sostenibilidad, la tecnología y el consumo experiencial en su hoja de ruta

Beauty Cluster afronta 2026 con la sostenibilidad, la tecnología y el consumo experiencial en su hoja de ruta

La nueva líder de Venezuela ungida por Trump era también la favorita de la CIA y las petroleras

La nueva líder de Venezuela ungida por Trump era también la favorita de la CIA y las petroleras

El Barça de Flick regresa al lugar donde todo empezó: "Ganar la última Supercopa nos dio mucha energía"

El Barça de Flick regresa al lugar donde todo empezó: "Ganar la última Supercopa nos dio mucha energía"

La BBC y Winston Churchill

La BBC y Winston Churchill

La BBC y Winston Churchill

La BBC y Winston Churchill

Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus

Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus

Alquilar un trastero en Barcelona o Madrid ya vale más ya que una plaza de parking: 144 euros al mes

Alquilar un trastero en Barcelona o Madrid ya vale más ya que una plaza de parking: 144 euros al mes

Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar los terrenos del Splau y el campo del Espanyol

Una sentencia frena la pretensión de Cornellà de incorporar los terrenos del Splau y el campo del Espanyol