¿Cuál es el origen del roscón de Reyes?

El roscón deReyes tiene sus orígenes en la época de la antigua Roma, entonces con forma de torta con higos, dátiles y miel. Ya en el siglo III se introdujo el haba, que era un símbolo de fertilidad y prosperidad.

En el siglo XVIII, un cocinero quiso sorprender al rey de Francia Luis XV e introdujo una moneda de oro, incorporando el concepto de la “sorpresa valiosa”. Con el tiempo, esto ha acabado derivando en una figura de un rey.

En Catalunya, concretamente, este apreciado postre no arraigó hasta principios del siglo XX, como una evolución de una golosina hecha con masa de pan o mazapán, que ha ido transformándose hasta el roscón de Reyes que hoy conocemos.