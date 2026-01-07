Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SupercopaMaduroGroenlandiaDermatosis nodularEmbalsesTransporte públicoOla de fríoSapiens'Valentina'Joan GarciaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Alimentación

El aviso de Júlia Farré, experta en nutrición: "Puedes llegar a perder hasta un 50% del omega-3 que tiene el salmón según como lo cocines"

Los 3 errores más comunes al suplementarse de omega-3, según el cardiólogo Aurelio Rojas

Estos son los efectos positivos de comer pescados grasos para el organismo, según un oncólogo de Harvard

Una pieza de salmón rojo de Alaska.

Una pieza de salmón rojo de Alaska.

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los ácidos grasos omega-3 son indispensables en la dieta por sus múltiples beneficios para la salud. Estos ácidos ayudan a mantener el corazón sano, reduciendo las posibilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares, además de ser antiinflamatorio, mejorar el flujo sanguíneo y participar en la función cerebral, entre otros beneficios.

El salmón es una gran fuente de omega-3. Eso sí, la nutricionista Júlia Farré advierte de que la manera de cocinarlo influye directamente en la cantidad de omega-3 que se ingiere.

"Es uno de los pescados azules que más gustan y además es famoso por ser rico en omega-3, que tiene efecto antiinflamatorio, es bueno para el corazón y potencia el sistema inmune. ¿Sabías que puedes llegar a perder hasta un 50% del omega-3 que tiene el salmón según como lo cocines?", empieza diciendo Farré en un vídeo de Tiktok.

La oxidación del omega-3

Esto es debido a la oxidación de estos ácidos. "Que lo cocines de una manera u otra puede hacer que el omega-3 se reduzca de un 30 hasta un 50% porque se oxida con la temperatura", expone la dietista. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comer salmón?

Farré recomienda, "si puedes y te gusta", consumirlo crudo. Eso sí, para ello es imprescindible que esté previamente congelado.

Otras opciones en caso de que no te guste consumirlo crudo es "cocinarlo al papillote o al vapor", dos técnicas que reducen menos omega-3 que si se cocina a la plancha directamente.

El salmón, un superalimento

Además de omega-3, el salmón contiene proteínas de alta calidad, vitaminas B, antioxidantes y minerales esenciales que lo convierten en un superalimento por su rico perfil nutricional. Consumirlo regularmente, sugieren varios estudies, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Consumir salmón salvaje y utilizar métodos de cocción que preserven sus nutrientes maximiza sus beneficios para la salud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  3. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  4. ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
  5. Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
  8. El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya

DIRECTO UCRANIA | Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre

DIRECTO UCRANIA | Zelenski espera que la guerra en Ucrania termine durante este semestre

El aviso de Júlia Farré, experta en nutrición: "Puedes llegar a perder hasta un 50% del omega-3 que tiene el salmón según como lo cocines"

El aviso de Júlia Farré, experta en nutrición: "Puedes llegar a perder hasta un 50% del omega-3 que tiene el salmón según como lo cocines"

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

DIRECTO GAZA | Un muerto y un herido en un nuevo ataque israelí en el sur del país

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

DIRECTO Venezuela | El trato a los presos políticos se endurece en Venezuela tras el ataque de EEUU

Una neuróloga desmiente el mito de que las personas con síndrome de Asperger no tienen empatía

Una neuróloga desmiente el mito de que las personas con síndrome de Asperger no tienen empatía

Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer

Kevin Keegan, diagnosticado de cáncer

EEUU comienza a promover una dieta con más proteínas y menos azúcar

EEUU comienza a promover una dieta con más proteínas y menos azúcar

Una playa en Cannes y un refugio animal en Niza llevarán el nombre de Brigitte Bardot

Una playa en Cannes y un refugio animal en Niza llevarán el nombre de Brigitte Bardot