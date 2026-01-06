Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el mejor roscón de Reyes de supermercado: cuesta menos de 8 euros y arrasa en 2026

No tienes que gastarte casi 20 euros para comprar un buen roscón de supermercado

¿Dónde comprar un roscón de Reyes barato? Por menos de 9 euros puedes tenerlo

Un roscón de Reyes.

Un roscón de Reyes. / Shutterstock

David Cruz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cada vez es más habitual que los españoles acudamos al supermercado buscando un buen roscón deReyes, principalmente por la comodidad que supone comprar todo en un mismo establecimiento. Sin embargo, también conlleva un enorme peligro: que los roscones no estén elaborados con productos de calidad, principalmente, por culpa del aceite de palma.

Para ello, Cenando con Pablo ha analizado para El HuffPost cuáles son los mejores roscones de Reyes de supermercado, y ha destacado uno de ellos por su excelente relación calidad-precio. ¿Cuál será?

El roscón de Reyes de Aldi, rey de los roscones de supermercado

Para ello, Cenando con Pablo ha estudiado los roscones de Mercadona, Aldi, Carrefour, Lidl, El Corte Inglés y Dia. Todos ellos elaborados con nata, para que las diferencias sean mínimas y el análisis sea lo más riguroso posible.

Triunfa el roscón de Reyes de Aldi con un 9/10: "no puedo ponerle ningún pero. No hay nada que desentone. Me sabe bien la nata, bien a agua de azahar, buena proporción de azuquitar por encima".

¿Y qué hay del resto de roscones? Mercadona, para el creador de contenido, es una cadena que ha cuidado mucho la estética; Carrefour ha apostado por un roscón "básico de sabor" y Lidl suspende: "al tacto no lo noto áspero. Es el más flojo. Este es el primer día, imagina el tercero. Este envejece pero. No lo apruebo. Le doy un 3".

Lo más sorprendente es que este año Aldi ha ganado al roscón de Reyes de El Corte Inglés, el más caro de todos: 18 euros por 850 gramos, a diferencia de los 8 euros que cuesta el roscón de Aldi.

En cualquier caso, Cenando con Pablo lo tiene claro: compres el roscón de Aldi o de El Corte Inglés, estarás acertando. Son dos roscones de calidad pese a ser de supermercado, considerando que ninguno se le acerca en cuanto a sabor al de una panadería.

