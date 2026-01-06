¿Dónde comprar un roscón de Reyes barato? Por menos de 9 euros puedes tenerlo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roscón de Reyes.

Alejandra Carreño

El mejor roscón de Reyes de súper de toda España está relleno de nata y cuesta tan solo 9 euros. Así lo asegura la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, tras realizar un estudio en el que un grupo de expertos compararon los roscones de doce supermercados diferentes: Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Froiz, Hiperusera, Lidl y Mercadona.

Y el ganador fue... el extra roscón relleno de nata 100% del Carrefour. Según la OCU, efectivamente su receta contiene nata real y su bollo está hecho con mantequilla. Eso es importante, pues del análisis se desprende que "solo un tercio de los roscones utiliza ingredientes nobles como nata real y mantequilla".

El roscón campeón tiene un peso de 750 gramos y un precio de 9,49 euros por envase. Este dulce consiguió la máxima puntuación de los expertos en etiquetado, calidad del relleno y degustación. El análisis realizado por la OCU también incluyó aspectos nutricionales, la calidad de la grasa del bollo, la calidad de los azúcares, los aditivos y el grado de procesado.

El segundo mejor

En el segundo puesto quedó El Corte Inglés. Su roscón destaca "por la buena calidad del relleno, 100% nata, y del bollo, elaborado con mantequilla". Es un roscón mayor que el del Carrefour, de 850 gramos, pero más caro: 17,75 euros.

Y el tercero

En tercer lugar se sitúa el roscón del Lidl. "Buena calidad y muy buen precio", resume la OCU. Y es que su precio es el mismo que el del Carrefour: 9,49 euros por un dulce de 750 gramos.

Lo que hay que buscar

Según la OCU, lo que debemos mirar a la hora de comprar un roscón es, por un lado, que tenga grasas de calidad. "Siete de doce roscones ya usan nata 100%. Otros aún mezclan con aceites de coco o palma en lugar de mantequilla", advierte.

Por otro lado, hay que prestar mucha atención a los azúcares y los aditivos. En este sentido, dicen los expertos, "se prefiere el azúcar al jarabe industrial. Ojo con los aditivos: se han detectado hasta 19 tipos en un solo roscón". Y también hay que mirar muy bien la decoración y el horneado. "Fruta escarchada real y un horneado preciso que mantenga la humedad sin generar sustancias tóxicas como la acrilamida", señalan.

