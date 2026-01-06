Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comprobar Lotería del Niño 2026Lotería del Niño 2026Lista Lotería Niño 2026Primer premio Lotería Niño 2026Segundo premio Lotería Niño 2026Tercer premio Lotería Niño 2026Terminaciones reintegrosCentros comerciales abiertosBacteria NestléCatalunyaVenezuela
instagramlinkedin

Salud

Marta Hernández, nutricionista: "No hay cuerpo sano sin mente sana y viceversa, no podemos disociar"

La Directora de Innovación y Desarrollo de Superlativa concedió una entrevista a SPORT para explicar cómo es el pack 'MIND & BODY RESET PLAN'

Marta Hernández, farmacéutica y nutricionista

Marta Hernández, farmacéutica y nutricionista / Superlativa

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Llevar a cabo una buena nutrición es fundamental, ya que potencia la salud y el rendimiento, aspectos básicos para disfrutar de una vida saludable. Una de las voces más destacadas en este ámbito es la de Marta Hernández, farmacéutica, nutricionista y Directora de Innovación y Desarrollo de Superlativa.

Desde Superlativa han presentado el pack Mind & Body Reset Plan con un propósito claro y eficaz: arrancar 2026 de la mejor manera posible mediante la incorporación de hábitos más saludables. La nutricionista concedió una entrevista a SPORT en la que explicó en qué consiste este enfoque y cómo puede aplicarse en el día a día, incluso ante los desafíos actuales.

¿Cuál es la meta del proyecto Mind & Body Reset Plan?

Nuestro objetivo es dar una herramienta a las personas que deciden cuidarse desde dentro. Por un lado, implementar una dieta saludable y fácil con las recetas de Paula y por otro regular de manera fisiológica todos los sistemas orgánicos afectados por el estrés sostenido y apoyar a nuestro sistema digestivo y de eliminación. Sólo añadiría la práctica del ejercicio para que fuera perfecto.

¿En qué está centrado el plan?

En la salud, el equilibrio orgánico, que se reflejan en el bienestar físico y mental. A largo plazo, sus beneficios se perciben en todos los aspectos del cuerpo. Desde Superlativa queremos transmitir que aprender a regular el estrés contribuye de forma directa a mejorar tanto la salud física como la mental, ya que todo está interconectado.

La salud mental es esencial. ¿Por qué es tan importante cuidar la mente además del cuerpo?

No hay cuerpo sano sin mente sana y viceversa, no podemos disociar. El organismo es un todo y es importante entenderlo.

¿Qué papel juegan el descanso y el sueño dentro del programa?

Son imprescindibles porque nuestro organismo se regenera en el sueño y sin sueño fisiológico no hay descanso. Dormir 7-8 horas y dormir bien, es decir, levantarse descansado es un porcentaje enorme para nuestra salud.

¿Requiere seguir horarios estrictos o está pensado para adaptarse a la vida real y a rutinas ocupadas?

Te diría que nuestro cuerpo funciona bien con las rutinas, esto lo vemos claro en los niños (cuando se salen de sus rutinas se sienten irritables, cansados…). Pero es cierto que vivimos en un entorno de ruido y prisas y lógicamente un programa de salud, no debe significar un estresor más. Para mí es más introducir rutinas saludables que se adapten a tu día a día y herramientas efectivas.

Muchas personas buscan resultados rápidos. ¿Qué opinas de los 'cambios exprés' y por qué apostaste por un plan de 30 días?

Te diría que nuestro cuerpo funciona bien con las rutinas, esto lo vemos claro en los niños (cuando se salen de sus rutinas se sienten irritables, cansados…). Pero es cierto que vivimos en un entorno de ruido y prisas y lógicamente un programa de salud, no debe significar un estresor más. Para mí es más introducir rutinas saludables que se adapten a tu día a día y herramientas efectivas que te ayuden a sentirte más relajado y apoyen a tu cuerpo en sus funciones.

¿A qué tipo de personas está dirigido el programa?

A todas estas personas que sientan que su día a día les supera y se sienten desbordadas porque, el estrés forma parte de su rutina y en muchas ocasiones con síntomas como mal descanso, cansancio constante, irritabilidad, hinchazón, retención de líquidos, malas digestiones, gases.. y quieran implementar hábitos alimenticios saludables para mejorar su salud.

TEMAS

  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por 'apuntalar' la operativa internacional de la organización narcoterrorista de Maduro
  3. La nieve empieza a amainar tras dejar hasta 10 centímetros en algunos puntos de Catalunya
  4. Mapa | Cabalgata de los Reyes Magos 2026 de Barcelona: horario, recorrido y llegada por mar
  5. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Barcelona, hoy en directo: hora de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, por dónde pasan Sus Majestades y calles cortadas al tráfico
  8. Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios de la ducha nocturna: "Es uno de los mejores trucos científicos de longevidad"

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios de la ducha nocturna: "Es uno de los mejores trucos científicos de longevidad"

¿Ducha por la mañana o por la noche? El cardiólogo Aurelio Rojas despeja las dudas

¿Ducha por la mañana o por la noche? El cardiólogo Aurelio Rojas despeja las dudas

Organizaciones de derechos humanos condenan los ataques de EEUU y piden que Maduro sea juzgado en Venezuela

Organizaciones de derechos humanos condenan los ataques de EEUU y piden que Maduro sea juzgado en Venezuela

El experto inmobiliario Sergio Gutierrez habla claro sobre la nueva medida de vivienda en Catalunya: "Es una de las mayores limitaciones a la propiedad privada"

El experto inmobiliario Sergio Gutierrez habla claro sobre la nueva medida de vivienda en Catalunya: "Es una de las mayores limitaciones a la propiedad privada"

Isabel Belaustegui, especialista en nutrición, recomienda estos pasos para cuidar el metabolismo tras la Navidad: "Así potencias la depuración de toxinas"

Isabel Belaustegui, especialista en nutrición, recomienda estos pasos para cuidar el metabolismo tras la Navidad: "Así potencias la depuración de toxinas"

Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”

Poner un enchufe, el nuevo lujo doméstico: se ha pasado a elegir entre “dar calidad o dar precio”

Las autoridades indonesias hallan el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en el naufragio

Las autoridades indonesias hallan el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en el naufragio

No cometas estos errores al arrancar el coche en frío

No cometas estos errores al arrancar el coche en frío