El horóscopo de mañana, martes 6 de enero: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 6 de enero del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Quizás surja un problema con un socio por motivos económicos. No ceda en nada que no le parezca justo y mantenga a toda costa su criterio, aún cuando ello conlleve un enfrentamiento serio. La velada se anuncia básicamente hogareña y con mucha comunicación.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su talante optimista y su dinamismo le ayudarán a conseguir progresos en su trabajo. Día favorable para cultivar la amistad, pues su buen humor y capacidad de comunicación serán excelentes. Clima familiar alegre y distendido.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En el aspecto económico la jornada resultará inmejorable. No lleve su sentido del ahorro a límites que no sean razonables. Buenas relaciones afectivas. Alguien que le interesa mostrará una consideración especial hacia usted.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una oferta de trabajo puede resultar peor de lo que le prometían. Pida cuanta información necesite y estudie con desapasionamiento pros y contras antes de dar una respuesta. Si tiene hijos hoy le proporcionarán más de una satisfacción.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una entrevista profesional presentará aspectos muy positivos para usted. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy y procure que las palabras vayan seguidas de la acción. Por la noche sentirá deseos de divertirse y lo conseguirá.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Los resultados profesionales que obtenga hoy no los encontrará acordes con su esfuerzo e interés, pero darán su fruto a corto plazo. Buenas relaciones afectivas. En su tiempo de ocio venza la tentación de cometer excesos innecesarios.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su tarea presentará hoy más dificultades que de costumbre, por lo que precisará de gran concentración y esfuerzo. Buenas relaciones afectivas. Su hogar le brindará el ambiente preciso para liberar tensiones y descansar.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un contratiempo en el plano profesional puede afectar a su economía. Si se para a buscar soluciones seguro que las encontrará. Su vida social tenderá a intensificarse. Habrá buena armonía en el terreno afectivo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Controle su ambición y no se proponga metas de difícil consecución. Aunque su empuje le llevará a la cima procure subir peldaños de forma escalonada. En el terreno sentimental tendrá que ser persuasivo y más cariñoso.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Tendrá que contemporizar con un socio o compañero aún cuando no esté de acuerdo en absoluto con su punto de vista. En el aspecto familiar deberá prestar más atención a su familia, especialmente a sus hijos si los tiene.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Trayectoria profesional en auge, pero deberá tratar de no abarcar más de lo que puede hacer. Su tendencia a las exageraciones puede conducirle a gastar energías de forma innecesaria. En el plano afectivo reinará la tranquilidad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Normalidad y buen clima entre compañeros serán notas dominantes en su jornada laboral. En una reunión de amigos será usted el que lleve la voz cantante. Preste más atención a su salud y huya de cualquier tipo de excesos.