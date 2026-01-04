Esfuerzo
El médico Javier Calatrava: "En la sociedad de hoy en día el esfuerzo no está de moda"
Mario Alonso Puig, médico, sobre cómo encontrar la felicidad: "Todo el mundo quiere tener éxito"
Las 6 pautas del médico Mario Alonso Puig para ser feliz: "Recarga tus pilas o acabarás en el cubo de la basura"
Cloe Bellido
Javier Calatrava, médico y especialista en implantología que ha ganado varios premios internacionales al mérito científico, pasó por el pódcast Espejo Dental para hablar de su profesión y para reivindicar también la importancia de la actitud y la motivación para alcanzar cualquier meta.
"Hay una frase de Rafa Nadal que creo que es una inspiración para todo español y toda persona, que el esfuerzo siempre merece la pena", asegura el doctor, que lamenta que "en la sociedad de hoy en día el esfuerzo no está de moda".
El esfuerzo merece la pena
Licenciado en Odontología por la Universidad Complutense de Madrid, Calatrava tiene un Máster en Ciencias Odontológicas y en Periodoncia e Implantes, además de ser experto en Clínica Periodontal. "Ahora cumplo 30 años, llevo 14 años día tras día esforzándome por un objetivo", explica.
"Si merece la pena... bueno, hay semanas que duermo poco, semanas que son intensas y yo también me pregunto si merece la pena. Pero creo que en la vida hay que mirar hacia atrás, si tiene sentido en retrospectiva. Y creo que en retrospectiva, sin duda, el esfuerzo merece la pena", asegura el médico, lamentando que hoy día ya no se valore tanto, según él.
La actitud, una virtud fundamental
Para el odontólogo, la actitud y la motivación son vitales. "Todo en la vida es actitud. La actitud creo que es la virtud más importante de una persona. Yo intento siempre despertarme con buena actitud aunque haya dormido poco y esté cansado", cuenta.
"Una cosa que me digo muchas veces a mí mismo es vamos a comernos el día. Y eso, compaginado por ejemplo con ponerse música, ponerte una canción que te motive. Es difícil estar de mal humor con una canción que te encante y que te motive", aconseja.
Calatrava explica que cuando cursaba el Máster de Periodoncia estudiaba todos los días, del 1 de enero a 21 de mayo, de las 9 de la mañana a la 1 de la madrugada. "Todas las mañanas y todas las tardes comía y me echaba una siesta como de 20 minutos. Me ponía la misma canción. Una canción que me motiva muchísimo, que me la ponía durante la carrera antes de cada examen", revela.
