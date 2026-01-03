Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Júlia Farré, experta en nutrición: "Puedes llegar a perder hasta un 50% del omega-3 que tiene el salmón según como lo cocines"

Una pieza de salmón rojo de Alaska.

Lola Gutiérrez

Los ácidos grasos omega-3 son indispensables en la dieta por sus múltiples beneficios para la salud. Estos ácidos ayudan a mantener el corazón sano, reduciendo las posibilidades de sufrir accidentes cerebrovasculares, además de ser antiinflamatorio, mejorar el flujo sanguíneo y participar en la función cerebral, entre otros beneficios.

El salmón es una gran fuente de omega-3. Eso sí, la nutricionista Júlia Farré advierte de que la manera de cocinarlo influye directamente en la cantidad de omega-3 que se ingiere.

"Es uno de los pescados azules que más gustan y además es famoso por ser rico en omega-3, que tiene efecto antiinflamatorio, es bueno para el corazón y potencia el sistema inmune. ¿Sabías que puedes llegar a perder hasta un 50% del omega-3 que tiene el salmón según como lo cocines?", empieza diciendo Farré en un vídeo de Tiktok.

La oxidación del omega-3

Esto es debido a la oxidación de estos ácidos. "Que lo cocines de una manera u otra puede hacer que el omega-3 se reduzca de un 30 hasta un 50% porque se oxida con la temperatura", expone la dietista. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comer salmón?

Farré recomienda, "si puedes y te gusta", consumirlo crudo. Eso sí, para ello es imprescindible que esté previamente congelado.

Otras opciones en caso de que no te guste consumirlo crudo es "cocinarlo al papillote o al vapor", dos técnicas que reducen menos omega-3 que si se cocina a la plancha directamente.

El salmón, un superalimento

Además de omega-3, el salmón contiene proteínas de alta calidad, vitaminas B, antioxidantes y minerales esenciales que lo convierten en un superalimento por su rico perfil nutricional. Consumirlo regularmente, sugieren varios estudies, puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer.

Consumir salmón salvaje y utilizar métodos de cocción que preserven sus nutrientes maximiza sus beneficios para la salud.

