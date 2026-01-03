“El pie que sufre más es el del corredor”: el aviso del expodólogo del Barça

El 'running' está de moda. Este deporte no requiere suscripción mensual al gimnasio, ni una gran inversión inicial más allá de las zapatillas. Para los principiantes, salir a correr es una forma sencilla de mantenerse activo.

Esta disciplina tiene múltiples beneficios para la salud, desde fortalecer el corazón hasta reducir los niveles de presión arterial, entre otros. No obstante, es un ejercicio de impacto que puede acabar provocando lesiones, especialmente en los pies.

En este contexto, el Dr. Bernat Vázquez ha explicado en la emisora RAC1 cuáles son las principales lesiones de los deportistas en los pies. El podólogo estuvo 28 años trabajando en el primer equipo del FC Barcelona, y actualmente coordina el máster en podología deportiva de la Universidad de Barcelona.

"La salud de los pies es muy trascendental. Es la base del edificio", destaca el experto. El Dr. Bernat Vázquez tiene claro cuál es la disciplina que presenta un mayor riesgo: "El pie que sufre más es el del corredor".

"Cuando tú corres... estás cargando entre dos veces y media y tres el peso de tu cuerpo", explica el podólogo. Además, el riesgo se multiplica cuándo se practica una carrera de larga duración, como las maratones: "300 kilos 42.000 veces o 45.000... o tienes el pie al 100% o acabas roto".

Por este motivo, antes de comenzar en la disciplina del 'running' es importante trabajar la prevención: "Prueba de esfuerzo... y después una prueba de un podólogo... que te diga cómo corres, como pisas y qué problema puedes tener de futuro".

El experto en podología señala la hiperpronación como el principal causante de las lesiones: "Tendinitis del tibial posterior, periostitis, fascitis plantas... Puedes desarrollar una 'pata de oca' o una trocanteritis... Mil cosas".

Finalmente, el Dr. Bernat Vázquez recomienda evitar las zapatillas blandas para la rutina diaria: "Una cierta suela o plantilla blanda, sí; pero el envoltorio del zapato que sea un poco rígido, sobre todo en el talón, para que el calcáneo vaya fijado".