“A las críticas hay que darles la espalda”, la respuesta de Cristina Pedroche tras la polémica por su vestido de Nochevieja

Dos días después de presentar las Campanadas y tras el habitual aluvión de comentarios sobre su vestuario, Cristina Pedroche ha optado por responder en redes sociales. Lo ha hecho con la publicación de una imagen inédita en la que muestra la parte trasera del vestido con el que despidió el año.

La fotografía, compartida en su cuenta de Instagram, fue tomada durante la última noche del año, con la Puerta del Sol de fondo. Junto a la imagen, la presentadora escribió: “A las críticas hay que darles la espalda, ¿no? Feliz año para todos”, en un mensaje con el que aludía directamente a los comentarios negativos recibidos tras la retransmisión.

El vestido de esta edición tenía un carácter singular. Estaba confeccionado a partir de elementos de diseños anteriores y planteado como un resumen visual de su trayectoria al frente de las Campanadas. Así lo explicó la propia Pedroche durante la emisión, en la que subrayó el componente simbólico del conjunto.

Pedroche debutó en las Campanadas en La Sexta y, en los últimos años, las ha presentado en Antena 3 junto a Alberto Chicote. En la edición de este año volvió a ponerse al frente de la retransmisión de la despedida del año con el popular chef.

Audiencias a la baja

La publicación de la imagen coincide con la difusión de los datos de audiencia de las Campanadas del 31 de diciembre. TVE lideró la noche con cerca de cinco millones de espectadores y un 34% de cuota de pantalla, mientras que Antena 3 reunió a algo más de tres millones.

En el caso de Pedroche, estos resultados suponen su registro más bajo desde que comenzó a presentar las Campanadas, incluso teniendo en cuenta la emisión simultánea realizada también en La Sexta, que no permitió acercarse a los datos de la cadena pública.