Piezas sacras y decorativas

De Palestina a Barcelona: esta tienda de objetos de Navidad se instala en la ciudad para huir de la guerra con Israel

La mejor cocina en Canarias junto al Belén de arena más grande del mundo

La tienda Bethlehem Treasures, en la calle de Escudellers de Barcelona

La tienda Bethlehem Treasures, en la calle de Escudellers de Barcelona / EL PERIÓDICO

Alexandra Costa

Barcelona destaca históricamente por su capacidad de acoger relatos cargados de significado y valentía. En el actual contexto de inestabilidad en Oriente Próximo, la Ciudad Condal se ha transformado en el santuario de una tradición milenaria que busca sobrevivir al estruendo de las armas. La apertura de Bethlehem Treasures en el emblemático barrio Gòtic representa mucho más que un simple movimiento comercial; constituye un puente de esperanza tendido sobre las aguas del Mediterráneo. Esta iniciativa familiar surge de la necesidad imperante de proteger un oficio que acumula siglo y medio de existencia, ahora amenazado por la parálisis absoluta del turismo en su tierra de origen debido al conflicto entre Israel y Palestina.

Un legado centenario en busca de refugio

La trayectoria de este establecimiento se remonta a 150 años de dedicación ininterrumpida a la creación de piezas sacras y decorativas en la ciudad de Belén. Anton Mickel, representante de esta estirpe de artesanos, ha tomado la valiente decisión de trasladar su base de operaciones al número 56 de la calle dels Escudellers. Resulta vital comprender que este local actúa como el principal motor económico para 20 familias palestinas que dependen directamente del taller original. Siempre que el conflicto armado recrudece, la economía local en Belén se desploma, dejando a los maestros talladores sin medios de subsistencia. Barcelona se presenta así como el escenario de una resistencia pacífica donde el arte se convierte en la herramienta principal para garantizar el futuro de toda una comunidad.

Cada figura expuesta en las estanterías de la tienda lleva consigo el peso de una herencia que se niega a desaparecer bajo los escombros de la guerra. La decisión de cruzar fronteras responde a un instinto de preservación cultural que busca mantener viva la esencia de una ciudad que, paradójicamente, es el epicentro mundial de la simbología navideña. La acogida de los vecinos y visitantes en el Gòtic ha sido fundamental para que este proyecto empiece a echar raíces en un suelo lejos de casa.

El simbolismo del olivo y la integración cultural

Resulta fascinante observar cómo la madera de olivo se transforma en manos expertas para dar vida a objetos de una belleza singular. Este material, considerado un emblema universal de la paz y la identidad palestina, otorga a las piezas una calidez y un aroma que transportan al visitante a paisajes lejanos. La oferta de Bethlehem Treasures abarca desde nacimientos de estética clásica hasta representaciones modernas que prescinden de los rasgos faciales, resaltando la pureza de la veta del árbol.

Siempre atentos a la idiosincrasia de su nuevo hogar, los gestores de la tienda han iniciado un proceso de hibridación cultural admirable. Actualmente, los clientes pueden adquirir adornos grabados con el mensaje de «Bon Nadal», demostrando un respeto profundo por la lengua y las costumbres locales. Además, el taller ya proyecta la creación de los tradicionales caganers tallados en madera de olivo para las próximas temporadas. Esta fusión entre la iconografía sagrada de Belén y la irreverencia de la cultura catalana simboliza una integración exitosa que celebra la diversidad a través de la artesanía de autor.

Lazos institucionales y esperanza en el Gòtic

La implantación de este negocio coincide con un periodo de especial sintonía diplomática entre la capital catalana y la ciudad de Belén. El reciente acuerdo de cooperación firmado entre ambas urbes refuerza el compromiso de Barcelona con los proyectos que fomentan la estabilidad económica y el intercambio cultural. Esta alianza busca paliar las consecuencias de la crisis humanitaria mediante el apoyo a iniciativas que trasciendan la retórica política y ofrezcan soluciones reales a las familias afectadas.

Aunque el establecimiento ha inaugurado su actividad coincidiendo con la campaña navideña, su vocación es permanecer abierto de manera permanente durante todo el año. Aspira a convertirse en un referente de la artesanía auténtica frente a la proliferación de productos genéricos que a menudo saturan las zonas más turísticas de la ciudad. Cada compra realizada en este rincón del Gòtic se traduce en un apoyo directo a la supervivencia de un oficio ancestral. La presencia de Anton Mickel en Barcelona asegura que la llama de la tradición de Belén siga iluminando el camino, demostrando que la cultura es capaz de superar cualquier frontera impuesta por la violencia. Sin duda alguna, esta nueva apertura enriquece el tejido comercial barcelonés y ofrece una lección de superación que resuena con fuerza en todo el Mediterráneo.

