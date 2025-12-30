El horóscopo de mañana, miércoles 31 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 31 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

En sus relaciones profesionales quizás se sienta un tanto desconcertado por los cambios de opinión de otras personas. Deje que las cosas maduren y acabará por encontrar la opción justa. Amor y amistad conjugarán perfectamente por la noche.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su indecisión en un tema económico significa que llegó el momento de pedir consejo y consultar a expertos en la materia. Tenga cuidado con lo que hace o podría arrepentirse. Por la noche el acento estará puesto en la diversión.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su mejor promotor será usted mismo, aunque le conviene dosificar un poco su trabajo. Es muy posible que un conocido intente jugarle una mala pasada, pero no se preocupe porque su mala fe se volverá contra él. Solidarícese con el problema de un familiar y préstele el apoyo posible.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Sus intereses profesionales brillarán con luz propia si persigue con ahínco sus objetivos. Recibirá buenos consejos de un amigo. En el plano afectivo es posible que sus palabras no encuentren el eco que quisiera. Por la noche controle la bebida si quiere empezar el año bien.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Si hay algo que le parece improcedente en su trabajo no se lo calle y coméntelo abiertamente, pero con tacto. El acento del día estará puesto en el amor. Por la noche evite los desplazamientos en coche.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su concentración en el trabajo mejorará a medida que avance el día. Termine esos asuntos pendientes y no siga posponiéndolos, pues se sentirá mejor una vez los haya realizado. Las confidencias pueden resultar peligrosas si no se trata de la persona adecuada.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su excesivo entusiasmo por un proyecto profesional acaso lleve a que la absorba por completo. Planifique su tiempo para que pueda desarrollar otras actividades. La noche se prevé un tanto agitada y con un punto de emoción.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Procure centrarse en su trabajo, ya que un ligero esfuerzo adicional le proporcionará buenos logros. Pasará por una etapa en la que tenderá al aislamiento. Trate de vencer ese impulso y no se aparte de sus seres queridos, sobre todo en un día como hoy en que la clave es compartir.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajar en equipo resultará hoy muy positivo porque sabrá obtener plena cooperación de los demás. Cuando se reúna con sus amigos procure ser menos suspicaz y no tergiverse cuanto oiga. Su vida sentimental estará en horas altas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Sea cual fuere su actividad hoy le saldrá todo a pedir de boca. En el plano personal le convendría ser más espontáneo y no poner freno a sus impulsos. Los planes para el nuevo año incluirán mejoras importantes en su hogar.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es posible que no se sienta estimulado en su trabajo y se deje llevar por la apatía. Buen momento para considerar su trayectoria profesional y hacer propósitos de mejorarla. Un cambio de planes no le impedirá divertirse a tope por la noche.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Demoras y obstáculos no supondrán nada para usted, pues su energía le permitirá superarlos con facilidad. Cuanto emprenda hoy estará marcado por el éxito, sobre todo en los negocios. Buen entendimiento con amigos y familiares.