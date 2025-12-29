Revistas
Woman te regala el dúo perfecto de la marca Valquer para empezar el año
El combo perfecto de la marca Valquer es, es sin duda, el imprescindible para comenzar el año luciendo melena
Redacción
Desde la revista Woman damos la bienvenida al 2026 con nuevos propósitos que cumplir. Entre ellos, seguir cuidándonos y descubriendo nuevos productos que añadir en nuestra rutina.
Si hablamos de propósitos ‘beauty’, estamos seguras que uno de ellos es mantener el pelo sano, cuidado y brillante. Y, sin lugar a dudas, el dúo champú y mascarilla de la marca Valquer es el complemento perfecto para empezar el año.
El champú fortificante de la marca está diseñado con activos naturales y para el uso diario en todo tipo de cabellos, purifica el cuero cabelludo en profundidad y revitaliza la fibra capilar mejorando visiblemente la textura del cabello. La mascarilla capilar de oliva mediterránea es reparadadora y posee efecto reestructurante debido a las propiedades del olivo mediterráneo que intensifica y optimiza sus resultados, perfecta para los cabellos más secos y dañados.
Sin duda, el combo perfecto para cuidar la melena y que podrás conseguir con el número de enero de la Revista Woman. ¡Y eso no es todo! Consigue con el formato Woman Pocket las mascarillas más virales de Iroha Nature.
Woman enero, el nº más especial
La cabecera celebra su número 400 junto a Pablo Alborán y Nieves Álvarez en portada. Ambos fueron protagonistas de nuestros Premios Woman 2025, un evento único que podrás ver reflejado al completo en un precioso reportaje. Además, te damos las mejores ideas de moda y belleza de cara a los Reyes Magos y todo lo que está por venir en el próximo año.
¡Ya disponible en tu quiosco!
