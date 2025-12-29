El horóscopo de mañana, martes 30 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 30 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Tendrá que resolver un problema en su trabajo, pero lo conseguirá a base de un gran esfuerzo y debiendo interpretarlo como un aviso para que, en lo sucesivo, no pase por alto asuntos que considere de poca monta sin asegurarse previamente de que lo son. Relaciones afectivas en cotas altas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Procure ser más flexible en su trabajo y trate de adaptarse un poco a los demás. Recibir cierta información con retraso será causa de problemas, pero logrará solucionarlos. Intensificar su vida social puede resultar muy conveniente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Recurrir a un experto en lo referente a un tema profesional quizás le ahorre muchos quebraderos de cabeza posteriores. Los viajes de trabajo se anuncian con muy buenas perspectivas. Un amigo le causará problemas, pero disfrutará de un excelente clima familiar.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

No descarte de antemano una oferta profesional, que quizás sea más interesante de lo que a primera vista parece. Si no controla sus nervios pueden jugarle una mala pasada. En el plano afectivo habrá buena voluntad y entendimiento.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Dejarse llevar por sus impulsos en materia profesional podría resultar negativo y originar muchos quebraderos de cabeza. También deberá evitar excesos de cualquier tipo, que serían poco convenientes. Una velada tranquila, rodeado de las personas de su intimidad, resultará gratificante.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Sus perspectivas profesionales mejorarán y se afianzarán sensiblemente. Los amigos le brindarán una agradable sorpresa. En el plano sentimental procure ser realista y ponga más los pies en el suelo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el campo profesional la cantidad de trabajo puede estar hoy por encima de su capacidad. Trate de ser objetivo en sus conclusiones y no de cabida al desaliento. En el aspecto afectivo el día le deparará más de una satisfacción

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un problema profesional se solucionará de forma muy favorable gracias a la ayuda de un colaborador. En el terreno familiar es posible que deba rectificar cierta postura que viene manteniendo. Soplarán buenos vientos en su vida sentimental.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En un importante tema profesional su sola opinión puede no ser suficiente, precisando también la intervención de un experto. En el plano familiar tendrá que hacer un alarde de diplomacia si no quiere tener tropiezos con un pariente político. En su vida sentimental hallará muchas compensaciones.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hoy podrá mezclar con garantías de éxito negocios y diversión. No se deje llevar de su euforia y deje que prevalezca su sentido común. El clima hogareño será perfecto y le proporcionará todo lo que necesita.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Intente concluir asuntos pendientes, aunque tenga que superar para ello alguna dificultad. A medida que avance en su trabajo irá disminuyendo su tensión. Trate de no ser impulsivo en sus relaciones afectivas o podría contrariar a algún amigo o familiar.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Posibilidad de entrevistas a un alto nivel, en las que se pasará del plano profesional al amistoso. Sea moderado en sus comentarios y procure no apartarse de sus ideas. Su relación sentimental tendrá algún pequeño bache.