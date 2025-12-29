Paraíso nórdico
El espacio "único" en el Pirineo para esquiar entre hayedos y abetos centenarios
Linza, el enclave nórdico más singular para disfrutar del esquí de fondo y las raquetas
¿Qué tiempo hará para Navidad en Barcelona y resto de Catalunya?
Cadenas obligatorias en una decena de carreteras del Pirineo: la nieve, la lluvia y el frío marcan la semana de Navidad
Luis Alloza
El Pirineo aragonés dispone de varios espacios para disfrutar de la práctica del esquí de fondo, también llamado nórdico, y los paseos con raquetas en la nieve. Unas actividades dirigidas a un público distinto que los que buscan descensos frenéticos por las laderas. Sobran las opciones en las montañas de Aragón: en el valle de Tena, en los valles Occidentales, en el valle de Benasque o en el valle de Pineta.
Todos ellos forman parte de la Asociación de Espacios Nórdicos de Aragón, que contó con el respaldo del Plan Pirineos para ejecutar diferentes mejoras como nuevos cañones de nieve artificial, sistemas de innivación, máquinas pisapistas o adquisiciones de cañones de nieve.
Hay uno de estos enclaves que cuenta con una singularidad que lo convierte en "único". Se trata del espacio nórdico de Linza.
Árboles centenarios
Situado en el valle de Ansó, a 20 kilómetros de la localidad oscense, considerada uno de los pueblos más bonitos de España, es el más deportivo de estos espacios pirenaicos y el único homologado de España por la Federación Internacional de esquí para realizar campeonatos.
Su privilegiada ubicación le permite ofrecer a Linza tanto retos deportivos como el simple ocio, atravesando el impresionante bosque de Gamueta, famoso por su conjunto de hayas y abetos monumentales que incluyen ejemplares centenarios y una vasta biodiversidad, con ejemplares de oso pardo en su entorno.
No solo es ideal para practicar esquí de fondo, sino también perfecto para rutas con raquetas que parten desde el refugio de Linza y ofrecen una experiencia mágica en la naturaleza virgen de la montaña de Huesca.
Rutas increíbles
Hay un puñado de rutas para disfrutar del privilegiado entorno.
- Mesa de los Tres Reyes. Es un clásico de la nieve en invierno, con tramos doble piolet en el último tramo.
- Petrechema. Su gran atractivo es el espectacular mirador. Hay una popular ruta con esquís desde el refugio, que permite descender por el barranco o la Foya de los Ingenieros.
- Mallo Acherito. Se trata de una ruta circular por el paso del Oso y la Foya de los Ingenieros, también muy popular entre los amantes de la nieve en invierno.
- Chinebral de Gamueta. Un ascenso con esquís circular desde la Fuente de los Clérigos que posee unas vistas espectaculares.
- Collado de Linza. Es el punto de salida para muchos picos e ideal para iniciarse o como introducción para hacer rutas más largas.
