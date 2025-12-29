Ni Madrid ni Barcelona: estos son los 10 municipios con más bares de España

Los bares en España son algo más que negocios: son lugares de encuentro, espacios de identidad y, para muchos pueblos y barrios, auténticos centros sociales.

Pero, ¿cuántos bares hay en el país? O mejor, ¿cuántos locales hay por cada habitante? Un análisis elaborado por 'Accumin Intelligence' responde a esa y otras preguntas, tan cotidianas como reveladoras: ¿cuántos bares hay en España y dónde se concentran?

Los resultados confirman lo que muchos intuían: España es el país con mayor densidad de bares del mundo, con un bar por cada 207 habitantes.

Un país de contrastes

Pero el estudio también destapa grandes contrastes territoriales, que muestran un país donde la hostelería tiene realidades muy distintas, según el tipo de municipio.

“El verdadero valor está en los matices”, subrayan los investigadores, que han analizado todo tipo de establecimientos donde se puede tomar un café, una cerveza o un refresco.

Turismo por encima de las grandes urbes

Al filtrar los datos por municipios con más de 50.000 habitantes, el mapa revela una tendencia clara: las grandes ciudades no lideran la lista.

Ni Madrid ni Barcelona, a pesar de su enorme oferta hostelera, aparecen en los primeros puestos, debido a su elevada población, que diluye la ratio de bares por habitante.

En cambio, las localidades fuertemente vinculadas al turismo se colocan en cabeza.

Top 10 municipios con más bares por habitante (más de 50.000 habitantes)

Calvià (Illes Balears): 1 bar por cada 64 personas.

Ibiza (Illes Balears): 1 bar por cada 68 personas.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas): 1 bar por cada 69 personas.

Benidorm (Alicante): 1 bar por cada 75 personas.

Fuengirola (Málaga): 1 bar por cada 87 personas.

Adeje (Santa Cruz de Tenerife): 1 bar por cada 89 personas.

Toledo: 1 bar por cada 91 personas.

Torremolinos (Málaga): 1 bar por cada 96 personas.

Marbella (Málaga): 1 bar por cada 100 personas.

Cuenca: 1 bar por cada 101 personas.

Todas estas ciudades comparten un patrón: una intensa actividad turística que multiplica la demanda de bares, cafeterías y restaurantes.

Según el informe, en los destinos turísticos el bar se convierte en símbolo de identidad local y pieza fundamental de la economía.

Barcelona entra en el top 20

Fuera del top 10, el listado sigue marcado por ciudades turísticas y destinos costeros.

En la parte media de la tabla aparece Barcelona, que sí entra en el top 20 nacional.

La capital catalana cuenta con miles de establecimientos hosteleros, pero su densidad de bares por habitante es menor debido a su elevada población.

Aun así, su presencia en el top 20 confirma la fuerte tradición hostelera y la relevancia del turismo urbano en la ciudad.

Monasterio, 15 habitantes y 3 bares

Fuera de las grandes ciudades, el análisis de todos los municipios españoles coloca en el número uno a Monasterio (Guadalajara): un pequeño pueblo de solo 15 habitantes y 3 bares, que se convierte en el municipio con mayor densidad de bares de toda España.

El fenómeno se explica por el turismo rural, el tráfico de paso y la estructura de poblaciones pequeñas que dependen de visitantes para sostener su actividad.

Más de 2.000 municipios sin un solo bar

En el lado contrario del mapa hostelero aparece la llamada España vaciada.

El informe revela que 2.375 municipios no tienen ningún bar, una situación que afecta a unos 463.000 habitantes.

Las provincias más golpeadas son Soria, Palencia, Ávila y Burgos, donde en algunos casos más de un tercio de los municipios carecen de este servicio esencial.

Los investigadores advierten del impacto social de este vacío: “La falta de bares no solo supone un impacto económico, sino también social: menos espacios de encuentro, menos oportunidades de cohesión y más aislamiento rural".

Datos que hablan de cómo vive un país

'Accumin Intelligence' ha considerado como bar cualquier establecimiento donde se sirva un café o una cerveza -desde cafeterías y heladerías hasta restaurantes- empleando el fichero empresarial DataCentric Marketing, que toma de base múltiples fuentes para alcanzar la mayor cobertura de negocios reales.