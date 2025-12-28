El horóscopo de mañana, lunes 29 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 29 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Las riendas de sus asuntos profesionales siguen estando en su mano. Se sentirá út satisfecho, ya que sus esfuerzos recibirán recompensa. En el terreno amistoso todo irá sobre ruedas y en el amor habrá buen entendimiento.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aunque los augurios de su signo son excelentes deberá controlar una actitud en exceso autoritaria, que podría perjudicar sus relaciones con los demás. En el plano familiar tendrá que ser muy persuasivo si quiere imponer su opinión. Horas altas en su vida sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hoy el ambiente será propicio para arriesgarse en algo que hasta ahora permanecía en compás de espera. Sus iniciativas profesionales serán acertadas. En el campo sentimental su pareja y usted harán planes que, sin duda, mejorarán sus relaciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su signo es uno de los más favorables del día, si no deja que los demás le arrastren a su terreno. Intente mantener su independencia aunque precise usar mucha mano izquierda. El entorno familiar será muy agradable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su estado de ánimo puede llevarle a convertir situaciones distendidas en tensas. Procure dominarse, pues de lo contrario la peor parte será para usted. Al final del día recuperará el equilibrio entre las personas de su intimidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

En el plano profesional el día resultará muy positivo en todo cuanto se proponga. Buenas relaciones amistosas y normalidad en su vida familiar. En el plano sentimental no encontrará lo que espera y hasta es posible que se sienta desilusionado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

En el campo profesional no es buen momento para enfrentarse con alguien que está por encima de usted. Quizás hoy crea que sus esfuerzos no valen la pena, pero no se desanime, ya que probablemente mañana verá las cosas de forma más favorable.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Acaso se sienta presionado en su entorno laboral. En el terreno emocional el día se prevé difícil y confuso. Será más conveniente usar la cabeza que el corazón en ciertas decisiones que, sin duda, deberá tomar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá un problema económico que se resolverá de forma imprevista y satisfactoria, pero procure no dejar las riendas en manos de los demás. Las reuniones con amigos resultarán muy positivas. Vida familiar y sentimental satisfactoria.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su intuición estará más acentuada que de costumbre, sobre todo en temas profesionales, por lo que le conviene dejarse guiar por ella. En el terreno afectivo vigile su tendencia a los excesos y su espíritu desprendido, que podrían ser aprovechados por alguien de su entorno.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Sus deseos de escapar a las presiones que le rodean en el ámbito profesional serán hoy más patentes. En el terreno familiar procure compaginar sus ansias de independencia con otras obligaciones, especialmente si atañen a su vida sentimental.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Día favorable para gestionar créditos o pólizas de seguros. No se deje llevar por su tendencia a la improvisación y trate de ser más precavido. En lo personal y lo afectivo se encontrará a gusto y podrá dar rienda suelta a sus sentimientos.