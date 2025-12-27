El oncólogo Silvio Garattini, de 97 años, sobre la longevidad: "Caminar para ver escaparates no es actividad física"

La actividad física es uno de los ingredientes principales de la longevidad. Caminar es uno de los ejercicios más accesibles para todo el mundo, sin importar la edad. Así lo recuerda Silvio Garattini, oncólogo de 97 años y fundador del Instituto Mario Negri de Bérgamo.

Recientemente, el científico italiano ha concedido una entrevista al 'Corriere della Sera'. Durante la conversación, Garattini ha reflexionado sobre la importancia de mantenerse activo, así como los beneficios de tener unos hábitos de vida saludables.

"Los buenos hábitos de vida nos benefician a nosotros mismos en primer lugar, y además aportan muchas otras ventajas. Si estamos bien, nuestras familias tampoco se resienten; es un acto de gran generosidad hacia nuestros familiares y seres más queridos", asegura el experto.

El investigador resalta que la clave del ejercicio físico no es la cantidad, sino la intensidad y la regularidad: "Intento hacer al menos 5 kilómetros al día, incluso actualmente trato de mantener este objetivo", comenta Garattini.

No obstante, el médico advierte que las caminatas deben tener un ritmo "relativamente rápido" para conseguir el efecto aeróbico: "Tiene que haber cierta fatiga, que consiste en una respiración dificultosa y un aumento de la frecuencia cardíaca. Caminar para ver escaparates no es actividad física".

El movimiento es importante para cualquier persona, sin importar la edad: "Nunca es demasiado tarde, incluso a los 80 años se puede empezar a caminar. Siempre es mejor que estar parado", añade el especialista.

Según Garattini, no es necesario obsesionarse con el tiempo de entrenamiento. "Este es otro aspecto a tener en cuenta. El tiempo recomendado de ejercicio está entre 150 y 300 minutos a la semana, lo que hagas de más básicamente no tiene ningún beneficio", sentencia el divulgador.

Finalmente, el oncólogo italiano recuerda los efectos positivos del ejercicio, más allá de los físicos: "También mejora la circulación cerebral. Y favorece la socialización, la actividad física puede considerarse una forma de movimiento colectivo. Por ejemplo, caminar juntos, charlar, favorece las relaciones sociales".