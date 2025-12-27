El horóscopo de mañana, domingo 28 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 28 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su empuje le permitirá hacer grandes progresos en su trabajo. También hará planes para llevar sus asuntos económicos de forma más eficiente. En el plano afectivo alguien conseguirá hoy emocionarle.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su simpatía por una persona podría inducirle a tomar una decisión profesional que no le conviene. Tendrá que armarse de paciencia ante la descabellada idea de un familiar. Clima amistoso inmejorable y buen panorama sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

En lo profesional le conviene mostrarse reservado y eludir cualquier tema que pueda comprometerle. Posible aumento de su actividad social. Sus planes para recibir el año acaso incluyan un viaje.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Quizás surja una alternativa en su trabajo, que precisará estudiar en profundidad. Pulsar de forma indirecta la opinión de algún colaborador o familiar podría ayudarle a tomar la decisión más conveniente. Procure ser menos introvertido con su pareja si no quiere tener problemas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo le convendría contar más con la colaboración de otras personas. Su carisma y su tacto serán factores positivos en su andadura profesional. Relaciones afectivas gratas. Cuide sus pertenencias, pues hay riesgo de extravío.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Algo que esperaba hace tiempo relacionado con su trabajo se confirmará, pero no como esperaba, lo que le obligará a una nueva planificación. Si pone toda la carne en el asador los resultados le compensarán con creces. La amistad le proporcionará muy buenos momentos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No se muestre quisquilloso con sus compañeros de trabajo. Alguien de su predilección obrará de forma un tanto decepcionante. Confidencias y ternura serán notas dominantes en sus relaciones sentimentales.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Algo que consideraba improbable en el campo profesional se hará realidad. En el plano afectivo sus sentimientos serán variables. Trate de centrarse y de averiguar lo que realmente desea. Revise los frenos de su coche.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

En materia de trabajo olvídese de fantasías y ponga los pies en el suelo. Aunque un asunto profesional tiende a solucionarse de forma favorable para usted no cante victoria antes de tiempo. Trate de ser más afectuoso con las personas de su intimidad.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una importante cita de negocios se pospondrá o anulará en contra de sus deseos. Su bondad estará a flor de piel. Procure no excederse o alguien podría aprovecharse de ello. Su vida sentimental será satisfactoria.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Es posible que surja algún problema económico en el plano profesional. Alguien en quien confía se mostrará poco receptivo a sus problemas. En el terreno familiar todo será color de rosa.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Será un día en el que deberá resolver muchas complicaciones en su trabajo, por lo que si no se lo toma con calma se resentirá su sistema nervioso. Encontrará el sosiego que necesita en su entorno familiar. Excelentes perspectivas sentimentales.