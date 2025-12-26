El horóscopo de mañana, sábado 27 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 27 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Buen día para darse un respiro y tomarse unas pequeñas vacaciones. Si va de compras se quitará un peso de encima y se sentirá satisfecho. Su vida social le dará ocasión de hacer, sin proponérselo, contactos muy interesantes. Bonanza afectiva.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Extreme su cautela y analice la actuación de un compañero de trabajo, pues pudiera no actuar de buena fe. En el plano amistoso habrá buena armonía y comunicación. Relaciones familiares alegres y distendidas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Habrá de tomar importantes decisiones en el ámbito profesional. Imponga su autoridad y no titubee ante el posible escepticismo de un socio o colaborador. Por la noche, aunque le contraríe, tendrá que acudir a un acto social, pero le compensará.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tendrá que atender compromisos sociales derivados de su profesión. Evite discutir sobre temas conflictivos, ya que podría ser contraproducente. En su vida sentimental hay algo que deberá modificar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

En su trabajo no tire la toalla antes de tiempo y siga esforzándose, porque lo que espera está a punto de llegar. Haga caso del consejo de un amigo y procure distraerse. En su casa reinará un humor excelente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No se fíe de las apariencias en materia de negocios y sepa ver el trasfondo. Extremar la discreción también puede ser de gran ayuda. Buenos momentos en sus relaciones afectivas y sentimentales.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Quizás debiera despreocuparse un poco de sus asuntos profesionales y pensar más en otras cosas. Cultivar la amistad y compartir más tiempo con sus allegados puede resultar satisfactorio para usted. Por la noche evite los excesos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajar en grupo le proporcionará mejores resultados de los que espera. Las reuniones con amigos acaso se prolonguen más de lo conveniente, pero resultarán estimulantes. El entorno familiar será apacible y alegre.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrá que hacer frente a una obligación contraida con anterioridad, aunque no le proporcione resultados que le compensen. Vida social intensa y llena de posibilidades. Día de altibajos en el plano sentimental, pero con final feliz.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Vigile sus gastos, especialmente si paga con tarjetas de crédito. Es posible que un amigo le cause una gran decepción. Lo mejor del día le vendrá a través de la familia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Huya de precipitaciones y siéntese a pensar antes de comprometerse. Una de cal y otra de arena en el plano familiar. Una conversación sincera con su pareja derivará en un mejor entendimiento.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Negocios y amistad irán hoy cogidos de la mano. Ate bien los cordones de su bolsa y ponga tope a sus gastos si no quiere que se le vayan por las nubes. En el plano sentimental procure huir de la rutina.