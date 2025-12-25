Arte, mármol y vistas al Coliseo: la impresionante estación de metro que va a cambiar Roma para siempre

El pasado día 16, Roma ha inaugurado dos nuevas estaciones de la Línea C del metro, una de ellas situada nada menos que bajo el Coliseo romano.

Lejos de ser una parada convencional, la estación Coliseo-Foros Imperiales es mitad infraestructura de alta tecnología, mitad museo arqueológico.

Los viajeros, que descienden a más de 30 metros de profundidad, se encuentran con jarrones, platos de cerámica, objetos votivos -los destinados a ofrendas o sacrificios-, pozos de piedra, cubos suspendidos y los restos de una piscina fría y un baño termal pertenecientes a una vivienda del siglo I. Todo ello, integrado en el recorrido cotidiano hacia el andén.

Once años de obras… y 3.000 años de civilizaciones

La Línea C del metro de Roma lleva dos décadas en desarrollo y ha sufrido constantes retrasos por problemas burocráticos, de financiación y, sobre todo, por la enorme riqueza arqueológica del subsuelo romano.

Hasta ahora, el consorcio constructor ha recuperado más de 500.000 artefactos, un volumen que explica por qué esta estación ha tardado 11 años en completarse, tres más de los que necesitó el propio Coliseo para levantarse.

Pantallas instaladas en el vestíbulo muestran el proceso de excavación y permiten al público entender la complejidad de la obra.

"Entrar dentro de una excavación"

Según explican los expertos implicados, el desafío con el que se han encontrado ha sido construir bajo una gran cantidad de agua subterránea y, al mismo tiempo, preservar todos los hallazgos arqueológicos sin dañar lo que está arriba, es decir el Coliseo.

"Este revestimiento, que es el mismo que hay en el suelo, quiere transmitir precisamente esa idea: la idea de entrar dentro de una excavación", ha explicado Marco Cervone, gerente de construcción del consorcio liderado por 'WeBuild', a la agencia Efe.

Porta Metronia: soldados romanos bajo el asfalto

Junto a la estación del Coliseo, Roma ha inaugurado también Porta Metronia, situada a una parada de distancia y a una profundidad similar. Allí, los arqueólogos hallaron un impresionante cuartel militar del siglo II d. C., de casi 80 metros de longitud, enterrado entre siete y doce metros bajo tierra.

La directora científica de la excavación, Simona Moretta, ha explicado que el descubrimiento arqueológico era un edificio militar, ya que las entradas de las habitaciones están desfasadas, lo que permitía a los soldados alinearse sin chocar en el pasillo.

El complejo incluye la casa del comandante, con frescos y mosaicos excepcionalmente conservados, y en el futuro va a albergar un museo dentro de la propia estación.

Ingeniería extrema para proteger el pasado

Para trabajar en una de las zonas arqueológicas más delicadas del mundo, los ingenieros emplearon técnicas poco habituales, como congelar el suelo para estabilizarlo o utilizar diafragmas sacrificatorios, muros de hormigón que se demuelen progresivamente a medida que avanza la excavación.

El resultado es un espacio donde lo contemporáneo y lo antiguo conviven: revestimientos modernos, cristalera panorámica sobre las ruinas y un diseño que busca recrear la sensación de estar dentro de una excavación.

Un museo para millones de viajeros

Cada año, millones de pasajeros, muchos de ellos turistas, van a pasar junto a objetos como sítulas de bronce de hace 2.300 años o pozos construidos entre los siglos V y II a. C., que abastecían de agua a los antiguos habitantes de Roma.

Para Francesca Gherardi, restauradora del Parque Arqueológico del Coliseo, se trata de una obra “única en el mundo”, que permite conocer la Antigua Roma mientras se corre para no perder el metro.

Política, patrimonio y futuro

En la inauguración, estuvieron presentes el alcalde Roberto Gualtieri, el ministro de Cultura Alessandro Giuli y el ministro de Transporte Matteo Salvini, quienes destacaron el valor simbólico de la obra.

“La ciudad milenaria se transforma en la ciudad del futuro, manteniéndose fiel a sí misma”, ha defendido Giuli.

“Da vértigo excavar bajo un Patrimonio de la Humanidad”, ha añadido Salvini, elogiando el trabajo de ingenieros y arqueólogos.

Roma, una ciudad donde el metro también cuenta historias

Con solo tres líneas de metro -una de ellas aún en construcción- Roma sigue avanzando con cautela bajo su propio pasado.

La nueva estación Coliseo-Foros Imperiales no es solo un modo de transporte: es una ventana subterránea a la historia de la ciudad eterna, donde cada viaje comienza, literalmente, en la Antigua Roma.