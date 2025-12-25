El horóscopo de mañana, viernes 26 de diciembre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 26 de diciembre del 2025, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si dedica mucho tiempo a un proyecto profesional solo conseguirá aburrirse. El día es más propicio para el descanso y la diversión. Aprovéchelo, pues, en unión de su familia.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su exceso de altruismo podría ser aprovechado por alguien de su entorno. Hoy quizás se muestre poco objetivo al valorar las cosas materiales. Procure no dar un paso en falso y solicite la opinión de su pareja.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Acaso necesite analizar más a fondo un asunto profesional para asegurarse de que va por buen camino. Si presta oídos a comentarios ajenos podría enterarse de algo que le será de utilidad. En el plano familiar alternarán la de cal y la de arena.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Aunque su vida social se presenta favorable no es aconsejable que se comprometa económicamente con otras personas, conviniéndole mantenerse al margen. Su pareja puede poner el dedo en la llaga.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Satisfacer la curiosidad de alguien cercano a usted puede ser motivo de futuro arrepentimiento. Una reunión social tendrá derivaciones muy positivas para su trayectoria profesional. Sus relaciones afectivas rebosarán paz y tranquilidad, pero no así las sentimentales, que serán desapacibles.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si sus ideas no van acompañadas por la acción le será difícil salir del punto muerto en que se encuentra. Buen día para dejarse llevar por iniciativas ajenas, pues las suyas brillarán por su ausencia. En la familia no encontrará el estímulo que necesita.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su exceso de energía le llevará a practicar algún deporte, que le convendrá hacer con moderación y sin pretender ir más allá de sus posibilidades. A través de un amigo sabrá el paradero de alguien que le interesa. Procure no hacer demasiados comentarios, pues podrían ser mal interpretados.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si confía en su pareja será capaz de superar ciertas inhibiciones. En el terreno familiar alguien tratará de imponer su opinión contra viento y marea, pero con habilidad conseguirá evitar un altercado. La velada será totalmente romántica.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su entusiasmo quizás le lleve a comprometerse en un trabajo de difícil realización, pero alguien vendrá en su ayuda. El clima familiar se anuncia apacible y en el amistoso reinarán el buen entendimiento y la comprensión. No descuide a su pareja.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La fantasía puede nublar su capacidad de juicio en el terreno amistoso. Hablar claramente con un familiar les ayudará a los dos a conocer el terreno que pisan. En su vida sentimental procure ser más efusivo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Si dedica la mañana al estudio de asuntos profesionales conseguirá grandes avances. Se sentirá muy sociable, por lo que disfrutará a tope con la compañía de otras personas. Hacer planes a futuro afianzará su seguridad.

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Es posible que en su agenda figure una visita a un pariente político, que resultará más agradable de lo que espera. Los enamorados tendrán hoy mucho de que hablar. Intercambie opiniones y de rienda suelta a sus sentimientos.